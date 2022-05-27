Джавонте Даглас из БК "Уралмаш" в следующем сезоне вернется в клуб

Фото: пресс-служба БК "Уралмаш"

Тяжелый форвард заводчан в межсезонье вместо отдыха решил отправиться на другой конец земного шара, чтобы принять участие в играх новозеландского клуба "Таранаки Маунтэйнэйрс". Несмотря на то, что многие спортивные порталы заявили о том, что игрок покинул "Уралмаш", в следующем сезоне он вновь будет играть за оранжево-черно-зеленых.

Эту информацию подтвердил "Областной газете" президент "Уралмаша" Виктор Ганиенко:

– Да, он ушел в Новозеландскую баскетбольную лигу, чтобы подзаработать деньжат – он же дом хочет купить. Но у нас с ним договор подписан, и в следующем сезоне Даглас опять будет выступать за "Уралмаш", – рассказал владелец клуба.

21 мая состоялась первая игра на другом континенте, в которой "Таранаки Маунтэйнэйрс" победил "Саутленд Шаркс" со счетом 97:86. Игрок "Уралмаша" набрал в матче 14 очков и совершил 13 подборов.

Напомним, что Джавонте Даглас по итогам прошедшего чемпионата России по баскетболу был включен в символическую пятерку как "Лучший центровой". Он сыграл в 41 игре, проводил на площадке по тридцать минут и набирал в среднем 15 очков.

"Таранаки Маунтэйнэйрс" – первый профессиональный клуб игрока. В 2018 году Джавонте Даглас отыграл один сезон в Национальной баскетбольной лиги Новой Зеландии и стал одним из самых результативных игроков с показателями 21 очков и 11 подборов в среднем за игру.