Он улетел, но обещал вернуться

Джавонте Даглас (29 лет, 203 см) родился в городе Шарлотт, США. Выступал в американской студенческой лиге NCAA и за “Буревестник” в России. Фото: пресс-служба БК "Уралмаш".

После завершения чемпионского сезона в баскетбольном клубе «Уралмаш» произошли изменения в командном составе. Кто-то подписал контракт еще на один год, кто-то уехал на заработки на другой конец земного шара, а кто-то – вернулся от принципиального соперника.

Наверное, самым ожидаемым переходом, которого ждали многие болельщики оранжево-черно-зеленых, стало возвращение Игоря Новикова. Его трансфер еще месяц назад анонсировал президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко. Разыгрывающий вернулся в клуб после годичного контракта с «Темпом-СУМЗ-УГМК», вместе с которым взял серебро Кубка России и бронзовые медали чемпионата России.

– Я думаю, что он усилит игру от первого номера – Антону Глазунову в помощь, – рассказал «ОГ» Виктор Ганиенко. – У Игоря [Новикова] есть характер, мастерство. За четыре сезона с нами он прошел путь от второго дивизиона Суперлиги до Суперлиги-1.

Двое других заводчан – капитан команды Максим Кривошеев и Кирилл Писклов продлили свои контракты еще на год. Последний, кстати, прямо сейчас находится в Москве на соревнованиях Winline Moscow Open-2022 по баскетболу 3 х3, где представляет сборную России в команде «Россия-Юг».

А вот со знаменитым легионером Джавонте Дагласом ситуация вышла странная – некоторые издания сообщали о том, что игрок покинул состав клуба и перешел в новозеландский «Таранаки Маунтэйнэйрс».

– Да, он ушел в Новозеландскую баскетбольную лигу, чтобы подзаработать деньжат – он же дом хочет купить. Но у нас с ним договор подписан, и в следующем сезоне он опять будет выступать за «Уралмаш», – успокоил болельщиков Виктор Ганиенко.

21 мая состоялась первая игра на другом континенте, в которой «Таранаки Маунтэйнэйрс» победил «Саутленд Шаркс» со счетом 97:86. Игрок «Уралмаша» набрал в матче 14 очков и совершил 13 подборов.

Также президент «Уралмаша» намекнул, что с еще одним высоким игроком на позицию пятого номера переговоры находятся в завершающей стадии – его агенту был выслан договор, и они вместе его изучают, готовятся подписать.

Кроме того, сообщил Виктор Ганиенко, в клубе оставили место еще под двух иностранцев – на случай если «Уралмаш» возьмут в Единую лигу ВТБ.