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10 июня 2022, 17:44

Евгений Пашутин покидает баскетбольный клуб "Уралмаш"

Евгений Пашутин

Евгений Пашутин. Фото: Павел Ворожцов

Тренер екатеринбургского баскетбольного клуба "Уралмаш" Евгений Пашутин покидает свой пост, сообщила команда в соцсетях. 

"От лица клуба выражаем глубокую благодарность Евгению Юрьевичу за то, что в трудный момент пришел в наш клуб и привел команду к долгожданному чемпионству", — приводит пресс-служба команды слова исполнительного директора "Уралмаша" Сергея Доманова.

"Успех главного тренера не прошел незаметно, он получил предложение от клуба более высокого ранга на данный момент, чем "Уралмаш". Мы всегда идем навстречу игрокам и тренерам и не имеем права останавливать их в развитии, очень рады, когда им предоставляется такой шанс", — также говорится в сообщении.

53-летний Евгений Пашутин возглавил "Уралмаш" в январе 2022 года. Под его руководством клуб не проиграл ни одного матча — 23 победы подряд. "Уралмаш" первый раз в своей новейшей истории стал чемпионом Суперлиги, обыграв в финальной серии московскую "Руну". 

Большое интервью с Евгением Пашутиным:

Областная газета Свердловской области

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