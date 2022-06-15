«Уралмаш» остался без Единой лиги ВТБ

Михаил Терехов - уже восьмой тренер "Уралмаша" с момента возрождения клуба в 2016 году/ Фото: bcnovosibirsk.ru

В последние дни поклонники екатеринбургского баскетбольного клуба «Уралмаш», который в этом году впервые стал чемпионом Суперлиги-1, получили сразу два печальных известия. Во-первых, отклонена заявка уральцев на вступление в Единую лигу ВТБ. Во-вторых, тренер «Уралмаша» Евгений ПАШУТИН покинул команду. Его сменит экс-наставник БК «Новосибирск» Михаил ТЕРЕХОВ.

Заседание совета Единой лиги ВТБ состоялось вчера, 14 июня. По его результатам состав лиги пополнили две российские команды, в минувшем сезоне выступавшие в Суперлиге, – «МБА» (Москва) и «Самара». «Уралмаша», который тоже подавал заявку на вступление, в этом списке нет.

Как рассказал «Областной газете» президент екатеринбургского клуба Виктор Ганиенко, это решение не стало для него неожиданностью: ранее он получил от лиги письмо, в котором перечислены причины отказа. Самая главная из них – это отсутствие финансовых гарантий со стороны области.

Уход тренера и главной звезды

После триумфальной серии в 23 победы подряд для многих болельщиков стало шоком, когда в социальных сетях команды объявили о том, что наставник уральцев Евгений Пашутин – легендарный тренер сборной России по баскетболу, чемпион России и Кубка Европы – покидает «Уралмаш».

Буквально на следующий день стало известно, что Евгений Пашутин назначен на пост главного тренера пермского БК «PARMA-PARIBET», играющего как раз в лиге ВТБ. Специалист подписал контракт на три года по схеме 2+1.

– Конечно, контракт с Евгением Пашутиным у нас был рассчитан на полтора года, – отметил Виктор Ганиенко. – Но тренер захотел вернуться в Единую лигу ВТБ. Пускай идет, не будем тормозить его.

53-летний Евгений Пашутин возглавил «Уралмаш» в январе 2022 года. Под его руководством клуб не проиграл ни одного матча в сезоне и первый раз в своей истории стал чемпионом Суперлиги, обыграв в финальной серии московскую «Руну».

Кроме Евгения Пашутина, ряды заводчан покинул и Джастин Роберсон – 28-летний защитник последовал за тренером в пермский клуб. За 41 игру в прошедшем сезоне американский игрок в среднем набирал 17.4 очка, собирал 3.3 подбора, отдавал 4.1 передачу и совершал 2.1 перехвата.

Замена уже есть

Как сообщил в разговоре с «ОГ» Виктор Ганиенко, новый тренер для «Уралмаша» уже найден. Это 34-летний Михаил Терехов, который в минувшем сезоне возглавлял БК «Новосибирск».

– Все, что ни делается – к лучшему, – отметил Виктор Ганиенко. – Михаил [Терехов] – очень амбициозный тренер и очень сильный мотиватор. Все его команды всегда играли хорошо. Будем вместе работать над теми проблемами, которые у нас есть.

В прошедшем сезоне Михаилу Терехову удалось вывести новосибирцев в плей-офф Суперлиги-1 с восьмого места. В четвертьфинале они уступили «Уралмашу» во всех трех играх.

Досье Михаил Терехов (родился 18 июля 1987 года, Тбилиси) – российский баскетболист и тренер. Играл за турецкий клуб «Трабзонспор», однако после травмы колена вынужден был закончить карьеру игрока. После получения тренерского диплома возглавил команду «АлтайБаскет«(Барнаул), с которой выиграл серебро Суперлиги-3 и бронзу Суперлиги-2. В 2017–2021 годах тренировал ярославский «Буревестник» и сделал его чемпионом Суперлиги-2. После этого короткое время тренировал сборную Сирии и обеспечил команде выход из группового этапа Кубка Азии. В минувшем сезоне возглавлял БК «Новосибирск».

Досье Евгений Пашутин родился 6 февраля 1969 года, Сочи. Тренерскую карьеру начал в юношеской команде ЦСКА в 2003-м. Тренировал, в частности, «Спартак» (СПб), ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Автодор», «Канту» (Италия). В 2013–2015 годах был главным тренером сборной России. С января 2022-го – главный тренер «Уралмаша». Заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России. Главные достижения как тренера: – обладатель Кубка России-2010 (с ЦСКА) – чемпион Единой лиги ВТБ 2009/2010 (с ЦСКА). – обладатель Кубка Европы — 2011, 2013 (с УНИКСом и «Локомотивом-Кубанью»). – трижды финалист Единой лиги ВТБ (2012, 2013, 2016).