Федерация баскетбола предложила ввести потолок зарплат

Игроки в шоке от решения РФБ. В их числе и Виктория Завьялова, которая тоже подписала письмо в адрес федерации. Фото: пресс-служба БК “НИКА”.

Российская федерация баскетбола (РФБ) обратилась к профессиональным клубам с предложением ввести в мужской Суперлиге и женской Премьер-лиге потолок зарплат. Нововведение должно установить ограничения по максимальной зарплате каждого игрока и общей зарплатной ведомости клуба. В новых правилах, введение которых планируется начать уже в ближайшем сезоне, разбирался Иннокентий ЛАВРЁНОВ.

Идея потолка зарплат пришла к нам из-за океана. В североамериканских лигах (в том числе – в Национальной баскетбольной ассоциации) уже много лет действуют ограничения на размер клубных платёжек. Подобная система способствует тому, что более богатые команды не могут переманить к себе всех лучших игроков, а это выравнивает силы команд.

Появление такой схемы связано с тем, что НБА (как и любая другая заокеанская лига) – это прежде всего бизнес-проект. Чтобы сохранять и повышать свои доходы, нужен постоянный зрительский интерес, а для этого – непредсказуемость результатов и регулярная сменяемость победителей турнира. Для реализации этой концепции были придуманы несколько инструментов. Один из них – потолок зарплат.

Впрочем, он в НБА – «мягкий» и может быть превышен, чем многие богатые клубы пользуются. Для этого в кассу лиги надо заплатить «налог на роскошь» в размере 100% от превышения. То есть на каждый лишний потраченный доллар клуб-нарушитель платит еще один в пользу других команд лиги.

Что предложили в РФБ

В документе, который РФБ разослала российским клубам, предлагается установить следующие ежемесячные выплаты для игроков: в мужской Суперлиге – в диапазоне от 50 000 до 600 000 рублей, а в женской Премьер-лиге – от 80 000 до 800 000 рублей.

Общая зарплатная ведомость клуба уже с сезона 2024/2025 не должна превышать 57,5 млн руб. для Суперлиги и 115 млн руб. – для женской Премьер-лиги (более высокие цифры у женщин объясняются тем, что Премьер-лига – это высший дивизион в российском баскетболе, а Суперлига – нет: у мужчин сильнейшей является Единая лига ВТБ, которая под юрисдикцию РФБ не подпадает).

В случае, если клуб превысит установленные показатели, то он должен сделать целевой взнос на развитие других профессиональных БК в размере 10% от суммы превышения.

При этом, в каждой лиге допускается ограниченное количество «звезд клуба» без лимита по зарплате. В Суперлиге может быть один такой игрок, а в Премьер-лиге – два. Тем не менее, зарплата звездного игрока все равно должна укладываться в установленные ограничения по общему фонду оплаты труда.

Предполагается, что после проведённой реформы наиболее сильные игроки естественным образом распределятся по всем клубам примерно равномерно, а не будут как сейчас концентрироваться в двух-трёх самых богатых.

Игроки выступили против

После обнародования предложения РФБ ведущие российские баскетболистки написали коллективное письмо, где высказались резко против. Документ подписали, в частности, игроки екатеринбургского БК «УГМК» Мария Вадеева (капитан сборной России), Евгения Белякова, Ксения Тихоненко, Виктория Завьялова.

«Каким образом потолок зарплат может быть в лиге, в которой бюджеты команд находятся на диаметрально противоположном уровне? Причём речь идёт не только о зарплате игроков и сотрудников клубов, но и об условиях тренировочной работы, реабилитации, проживания, переездов и перелётов», – говорится в письме.

Спортсменки подчеркнули, что профессиональная карьера игрока длится недолго, а достойные выплаты он начинает получать далеко не сразу. «Этот зарплатный лимит обесценивает наш труд и наше здоровье и будет пагубным для развития российского баскетбола», – отметили игроки.

Мнения руководителей разошлись

А вот среди руководителей клубов нет единодушного мнения «за» или «против». «Облгазета» пообщалась с представителям всех трех баскетбольных команд региона и выяснила, что они думают по поводу потенциального нововведения.

Директор БК «УГМК» (самого богатого в России) Максим Рябков в официальном заявлении высказался о предложении федерации резко негативно:

– Наш клуб считает шаги РФБ по введению потолка зарплат в женской Премьер-лиге ошибочными по отношению к ведущим клубам и игрокам – в первую очередь, к основной обойме женской сборной России, высказавшей свое отношение к планируемой реформе в коллективном письме. Потолок зарплат имеет смысл только в закрытых лигах, команды в которых борются исключительно друг с другом, не имея соревновательных взаимоотношений с клубами из других лиг, а в большинстве случаев – и из других стран.

Директор также отметил, что текущая ситуация выглядит так, как будто одной из целей инициаторов реформ является разрушение и усреднение команд-флагманов.

– Для чего? Чтобы до них было проще дотянуться другим, не прикладывая при этом сверхусилий? – задается вопросом Максим Рябков. –Ведь это будет конкуренция совсем другого уровня и качества баскетбола.

Директор ревдинского клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» Николай Баюс отметил, что относится к идее РФБ положительно:

– Каждый год мы с «Темпом» занимаем призовые места и игроки требуют повышения зарплат. А где взять столько денег? Хотя я думаю, что в конечном итоге потолок зарплат не поможет уравнять шансы столичных и региональных клубов – каждый начнет искать лазейку. Что же касается целевого взноса на развитие других клубов при превышении зарплатной ведомости – если денег много, то почему бы не помочь тем, у кого их меньше? Поживем – увидим, – резюмировал Николай Баюс.

Президент екатеринбургского БК «Уралмаш» Виктор Ганиенко к потолку зарплат относится негативно, хотя его клуб – в отличие от многих других в Суперлиге – является частным, то есть деньги игрокам руководитель платит из своего кармана:

– Есть курица первого сорта, есть второго – на всякий товар своя цена. Поэтому я категорически против уравниловки. Если специалист стоит на рынке определенную сумму – то зачем ему платить меньше? Как говорится, все изучали Камасутру, но не у всех получается.

«Решённое дело»

Несмотря на противодействие игроков и части руководителей президент РФБ Андрей Кириленко (в прошлом – сильнейший баскетболист страны, много лет игравший в НБА) отступать не намерен:

– Начиная со следующего года и в Суперлиге у мужчин, и в Премьер-лиге у женщин будет действовать потолок зарплат. Это решённое дело, – заявил он сайту Championat.com, комментируя письмо баскетболисток. – Формат пока утверждается, но потолок точно будет введён. Пока — в смягчённом виде: если контракты были заключены давно, естественно, мы не будем их трогать. Думаю, что в течение двух-трёх лет потолок придёт к жёстким рамкам.

За чужой счет В Европе на данный момент есть только одна лига, где действует потолок зарплат, – это КХЛ. Но мысли о необходимости внедрения заокеанской системы регулярно звучат и от представителей других видов спорта – например, футбола. Отметим, что в России на данный момент практически нет самоокупаемых спортивных клубов: подавляющее большинство из них содержится за счет бюджета или спонсоров (которыми часто являются госкорпорации). Список российских команд, исчезнувших из-за финансовых проблем, постоянно растет. Например, только в Свердловской области и только в баскетболе за последние 20 лет потеряли 4 команды: екатеринбургские «СКА-Урал», «ЕВРАЗ», «Урал» и нижнетагильский «Старый соболь».

Бюджеты российских клубов Команды мужской Суперлиги и женской Премьер-лиги не публикуют своих бюджетов. А вот клубы Единой лиги ВТБ делают это регулярно. В сезоне-2020/2021 (более свежих данных пока нет) пятерка самых богатых выглядела так. Для сравнения: в клубах КХЛ (где игроков в команде гораздо больше, чем в баскетболе) предельно допустимый размер бюджета – 900 млн. рублей.