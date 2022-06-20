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20 июня 2022, 18:38

Баскетбольный клуб "Уралмаш" подписал контракт с новым нападающим

Фото: пресс-служба БК "Уралмаш"

Фото: пресс-служба БК "Уралмаш"

В составе баскетбольного клуба "Уралмаш" пополнение – ряды заводчан пополнил американский форвард Нэймон РАЙТ.

О заключении контракта с 27-летним нападающим сообщили в социальных сетях команды.

В прошедшем сезоне игрок выступал за британский клуб "Чешир Феникс" и набирал в среднем за игру 17 очков, совершал 5 подборов и 2,5 передачи. Нэймон Райт помог своей команде выиграть Кубок Великобритании и стал победителем конкурса по броскам сверху во время матча всех звезд лиги.

Напомним, что недавно стало известно, что один из легионеров "Уралмаша" Джастин Роберсонпокинул команду вместе с главным тренером Евгением Пашутиным. Другой звездный иностранец – Джавонте Даглас – в межсезонье выступает за новозеландский клуб "Таранаки Маунтэйнэйрс".

Неймон Райт (Namon Wright) родился 25 июня 1994 года в Лос-Анджелесе, Соединенные Штаты Америки. Дебютировал в американской студенческой лиге NCAA в сезоне 2014-2015 за команду “Миссури Тайгерс”. В 2017-2019 годах играл за команду “Колорадо Баффалос”, после чего стал выступать в европейских лигах – в частности в британской команде “Лестер Райдерс” и финской “Коувот”.

Рост 196 сантиметров, вес 92 килограмма.

Областная газета Свердловской области

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