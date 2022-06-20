Баскетбольный клуб "Уралмаш" подписал контракт с новым нападающим

В составе баскетбольного клуба "Уралмаш" пополнение – ряды заводчан пополнил американский форвард Нэймон РАЙТ.
О заключении контракта с 27-летним нападающим сообщили в социальных сетях команды.
В прошедшем сезоне игрок выступал за британский клуб "Чешир Феникс" и набирал в среднем за игру 17 очков, совершал 5 подборов и 2,5 передачи. Нэймон Райт помог своей команде выиграть Кубок Великобритании и стал победителем конкурса по броскам сверху во время матча всех звезд лиги.
Напомним, что недавно стало известно, что один из легионеров "Уралмаша" Джастин Роберсонпокинул команду вместе с главным тренером Евгением Пашутиным. Другой звездный иностранец – Джавонте Даглас – в межсезонье выступает за новозеландский клуб "Таранаки Маунтэйнэйрс".
Неймон Райт (Namon Wright) родился 25 июня 1994 года в Лос-Анджелесе, Соединенные Штаты Америки. Дебютировал в американской студенческой лиге NCAA в сезоне 2014-2015 за команду “Миссури Тайгерс”. В 2017-2019 годах играл за команду “Колорадо Баффалос”, после чего стал выступать в европейских лигах – в частности в британской команде “Лестер Райдерс” и финской “Коувот”.
Рост 196 сантиметров, вес 92 килограмма.