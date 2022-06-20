Баскетбольный клуб "Уралмаш" подписал контракт с новым нападающим

Фото: пресс-служба БК "Уралмаш"

В составе баскетбольного клуба "Уралмаш" пополнение – ряды заводчан пополнил американский форвард Нэймон РАЙТ.

О заключении контракта с 27-летним нападающим сообщили в социальных сетях команды.

В прошедшем сезоне игрок выступал за британский клуб "Чешир Феникс" и набирал в среднем за игру 17 очков, совершал 5 подборов и 2,5 передачи. Нэймон Райт помог своей команде выиграть Кубок Великобритании и стал победителем конкурса по броскам сверху во время матча всех звезд лиги.

Напомним, что недавно стало известно, что один из легионеров "Уралмаша" Джастин Роберсонпокинул команду вместе с главным тренером Евгением Пашутиным. Другой звездный иностранец – Джавонте Даглас – в межсезонье выступает за новозеландский клуб "Таранаки Маунтэйнэйрс".