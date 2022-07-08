Респект улиц: как прошел BRAND NEW Cup 2022 в Екатеринбурге. Фото

Фото: Полина Зиновьева

В Парке имени Павлика Морозова вчера состоялся финал традиционного чемпионата города по баскетболу 3х3 BRAND NEW Cup. 36 команд, разделенные на дивизионы “Элита” и “Претенденты”, в течении пяти дней боролись за путевку на финал Кубка России. В традициях уличного баскетбола исходы матчей решались на последних секундах, а предугадать, кто станет победителем было решительно невозможно.

Конечно, сильные команды были видны сразу: на турнир заявились многолетние участники чемпионатов России и европейских лиг по баскетболу 3х3 “Stella PRO” и “Stella team” (известные также, как “Грязные парни”). Не менее сильную игру в элитном дивизионе продемонстрировали и “Savages” с “YG”, а также “Team Unknown” из дивизиона “Претенденты”.

На четырех кортах игры проходили одна за другой без пауз. Поэтому тридцать матчей сыграли всего часа за два. Десять минут грязного времени, последняя – чистое. Игра ведется до 21 очка или до истечения времени. Нарушения наказываются штрафным броском, после 7-го фола назначается два броска, а после 10-го – два броска и владение для соперника.

Фото: Полина Зиновьева

Как видно, уличный баскетбол более жесткий вид спорта и гораздо более динамичный – например, одну из игр пришлось остановить и вызвать врача на поле, когда один из игроков травмировался, борясь за мяч. Не сказать, что это такая уж редкость для баскетбола, где игроки часто находятся в контакте, но примечателен тот факт, что уже буквально через несколько минут другому игроку с размаху ударили в челюсть. По официальным правилам FIBA, фолы в нападении не наказываются штрафными бросками, что мотивирует игроков жестче проходить под кольцо.

В последний день турнира площадка была заполнена до отказа, а случайные прохожие останавливались, чтобы посмотреть на чистый уличный баскетбол – с сеткой из цепи, граффити и звуками хип-хопа из мощных колонок. Но больше всего народу смотрело, разумеется, финальные матчи в дивизионах элиты и претендентов. Каждая из двух игр получилась напряженной, но по-своему.

Фото: Полина Зиновьева

В финале “Претендентов” столкнулись команды “Энергия” и “Team Unknown”(“Неизвестная команда” в переводе). И если первую можно считать новичком в стритболе, то вторая уже третий год выступает на BRAND NEW Cup. Тем не менее, две команды, на первый взгляд, были равны по силам: счет в матче никто не мог открыть несколько минут. Наконец, первый мяч упал в корзину, но игра все равно шла очень медленно. За десять секунд до конца “Энергия” была впереди на два очка: 10:8, но “Team Unknown” собрались с духом и вместе с сиреной забросили точный дальний бросок. Овертайм! Теперь игра продолжалась до тех пор, пока одна из команд не наберет два очка. Впрочем, “Team Unknown” решила не рисковать и снова бросила “трешку”. И вновь удачно. Овертайм не продлился и минуты, а “Неизвестная команда” стала чуть более известной – первое место в дивизионе “Претенденты”.

Фото: Полина Зиновьева

В дивизионе “Элита” в полуфинал пробились молодые парни из команды “YG”. Совсем недавно еще игравшие в категории 14+, теперь они выиграли половину из игр последнего этапа и заняли третье место, уступив “Stella PRO”

– Неожиданно и интересно получилось. Тут мужики и “Стелла”...Может быть все понятно, но мы боролись до последнего и не было такого, что мы выходим и руки уже опущены, – рассказал игрок “YG” Даниил Юрков.

Кстати, Даниил Юрков – воспитанник “Уралмаша”. Играл за команду “Уралмаш-ДЮБЛ”, но уже в начале лета его пригласили играть в Суперлиге-1 за основную команду. В прошедшем сезоне нападающий набирал в среднем 10 очков, 4 подбора и 2 передачи в чемпионате детско-юношеской баскетбольной лиги.

Фото: Полина Зиновьева

А за первое место ожидаемо боролись “Stella PRO” и “Stella team”. В первые минуты матча “Stella PRO” вырвалась вперед после пары “трешек” Вячеслава Заботина, а вот у “Stella team” бросок не шел. Спустя пять минут игры “PRO” вела в счете 5:0 и их соперники рисковали если не проиграть всухую, то с крайне разгромным счетом. Но все таки у “Stella team” стал попадать Владислав Крушельницкий и счет начал выравниваться. Правда, за восемь минут “PRO” набрали уже 7 командных фолов и разница в счете стала сокращаться быстрее. Однако видно было что "team" устали. А может просто не повезло. Как бы то ни было, плохой команде приставку “про” не дадут – они не оставили соперникам шанса даже при 10 командных фолах и выиграли со счетом 13:9.

– Эмоции положительные – выиграли, – поделился с “ОГ” Вячеслав Заботин. – Мы шли на этот турнир конкретно за путевкой на Кубок России – задача выполнена, и мы довольны результатом. Но Кубок только в сентябре, поэтому возьмем паузу на месяцок, отдохнуть, пока лето. Будем усиленно тренироваться, но не сейчас.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева