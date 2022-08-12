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Спорт / Баскетбол
12 августа 2022, 15:22

Защита баскетболистки Бриттни Грайнер подаст апелляцию на приговор

  Валерия Белякова
Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер была приговорена к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков. Фото: Евгений Ячменев

Адвокаты американской спортсменки Бриттни Грайнер готовятся подать апелляционную жалобу на приговор Химкинского городского суда Московской области. Баскетболистка была признана виновной в контрабанде наркотиков.

"Мы в процессе подготовки апелляционной жалобы, сегодня будем подавать", — цитирует РИА Новости адвоката спортсменки Александра Бойкова.

Напомним, Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. В ручной клади у спортсменки обнаружили вейпы с подозрительной жидкостью, которая оказалась гашишным маслом. Данные подтверждены экспертизой.

4 августа суд приговорил баскетболистку к 9 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей за контрабанду и хранение наркотиков. Сама Грайнер вину признала и добавила, что вейп с гашишным маслом привезла непреднамеренно.

Напомним, ранее представители Белого дома вышли с предложением по обмену заключенными с РФ.

Областная газета Свердловской области

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