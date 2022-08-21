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Спорт / Баскетбол
21 августа 2022, 20:49

Свердловская область стала победителем Всероссийской Спартакиады по баскетболу 3х3

Слева направо: Артём Беклемишев, Александр Захаров, Вячеслав Заботин, Кирилл Писклов. Фото: пресс-служба БК "Уралмаш"

Слева направо: Артём Беклемишев, Александр Захаров, Вячеслав Заботин, Кирилл Писклов. Фото: пресс-служба БК "Уралмаш"

В столице на стадионе «Лужники» завершилась I Всероссийская Спартакиада по баскетболу 3 х3 среди сильнейших спортсменов. Сборная Свердловской области выиграла четыре игры и потерпела всего одно поражение, что обеспечило команде золотые медали.

За сборную области выступали два игрока екатеринбургского клуба «Уралмаш» – Александр ЗахаровиКирилл Писклов. Вместе с ними в состав команды вошли Вячеслав Заботин и Артем Беклемишев, известные по игре за стритбольную команду «Stella Pro».

В первый день турнира 19 августа Свердловская область одержала победу над Санкт-Петербургом со счетом 21:15, а победные очки забил со штрафного Александр Захаров. В следующей игре победа осталась за сборной Москвы – 14:18.

Во второй игровой день свердловчане разгромили сборную Татарстана (21:12) и вышли в плей-офф с первого места в группе. Здесь команду поджидали два сильных соперника: Московская область и Пермский край. В напряженной игре с Московской областью (21:19) отличился другой игрок «Уралмаша» – Кирилл Писклов. На последних секундах его точный бросок со средней дистанции принес команде победу и выход в финал.

В борьбе за первое место уральская команда встретилась с Пермским краем и с большим трудом одержала победу в самый последний момент – 21:20.

Таким образом пьедестал распределился так: Свердловская область – 1 место, Пермский край – 2 место, Московская область – 3 место.

Напомним, что Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов проходит с 10 августа по 2 октября. Соревнования проходят на спортивных объектах 12 регионов страны в 39 видах спорта – по программе XXXIII Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Областная газета Свердловской области

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