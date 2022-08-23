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23 августа 2022, 11:00

Чемпион НБА не будет представлять правительство США в поездке в Россию по делу Грайнер

  Валерия Белякова
Баскетбол

Чемпион НБА Деннис Родман намерен поехать в Россию, чтобы помочь осужденной баскетболистке Бриттни Грайнер. Фото: Полина Зиновьева

Госдепартамент США отметил, что пятикратный чемпион НБА Деннис Родман, который заявил о намерении ехать в Россию, не будет представлять интересы правительства страны. Спортсмен хочет помочь осужденной за контрабанду наркотиков баскетболистке Бриттни Грайнер.

"Мы узнали из СМИ, <...> что Деннис Родман заявил о своем намерении поехать в Россию. Я хочу пояснить: его поездка в Россию не будет осуществляться от имени правительства США", — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

Прайс заявил, что все усилия, кроме официальных переговоров, могут осложнить освобождение Бриттни Грайнер и Пола Уилана, отбывающих наказание в России.

Ранее о намерении посетить Россию и помочь осужденной Грайнер в эфире телеканала NBC заявил Деннис Родман.

Напомним, 4 августа 2022 года баскетболистка Бриттни Грайнер была приговорена к 9 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Решение вынес Химкинский городской суд Московской области. Позже защита спортсменки заявила, что будет обжаловать приговор. Тем временем Вашингтон обсуждает с Москвой возможность обмена заключенными.

Областная газета Свердловской области

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