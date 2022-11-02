«Уралмаш» вступил в «Клуб 27»

Питерцы бросали по кольцу гораздо реже, чем «Уралмаш» (51:69), но зато намного точнее: 67 процентов попаданий против 46 процентов у гостей. Это и стало главной причиной успеха хозяев. Фото: Пресс-служба БК «Зенит»

В понедельник в чемпионате России среди команд мужской Суперлиги случилась громкая сенсация: санкт-петербургский «Зенит-2» на своей площадке обыграл екатеринбургский «Уралмаш» (94:91). Это первое поражение уральцев после 27 побед подряд.

До встречи с «Зенитом» «Уралмаш» в последний раз покинул площадку побежденным 28 декабря 2021 года – в домашней встрече с московской «Руной» (80:81). Через два дня главный тренер екатеринбуржцев Вадим Филатов был отправлен в отставку, а на его место пришел Евгений Пашутин, поработавший во многих российских топ-клубах и даже со сборной страны. Под руководством этого специалиста «Уралмаш» выиграл 23 матча подряд и стал чемпионом Суперлиги.

Летом уральцы подали заявку на вступление в Единую лигу ВТБ (сильнейший дивизион отечественного баскетбола), однако она была отклонена — по причине недостаточного финансирования клуба. После этого Пашутин ушел в пермскую «Парму», а «Уралмаш» возглавил Михаил Терехов, переехавший в Екатеринбург из Новосибирска.

При нем в новом чемпионате России екатеринбуржцы выиграли еще четыре матча и довели свою беспроигрышную серию до цифры 27.

Игра в Санкт-Петербурге не сулила «Уралмашу» каких-то проблем. «Зенит-2» – во-первых, дебютант Суперлиги, а во-вторых — середнячок по игре: в первых пяти матчах команда потерпела два поражения. Действующий чемпион Суперлиги просто обязан был побеждать такого соперника.

И поначалу все складывалось в соответствии с табелью о рангах: екатеринбуржцы выиграли первую четверть (23:20). Однако во второй десятиминутке они вдруг полностью развалились — 15:23. На перерыв гости ушли, проигрывая 5 очков. По баскетбольным меркам, вроде бы, совсем немного, но команда в дальнейшем ни разу не смогла даже сравнять счет.

Первое поражение в сезоне отбросило «Уралмаш» сразу на 9-е место (правда, он провел на один матч меньше, чем большинство оппонентов).

Осечкой чемпиона тут же воспользовался другой клуб из Свердловской области – ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК». Бронзовый призер прошлого чемпионата, играя на выезде, не оставил шансов столичному ЦСКА-2 (85:61) и сравнялся в таблице с московской «Руной». Сейчас только эти два клуба не имеют в пассиве поражений, а побед у обоих – по пять.

КСТАТИ Санкт-Петербург становится гиблым местом для свердловских команд. Только за последние две недели там, помимо баскетболистов «Уралмаша», проиграли хоккеисты «Автомобилиста» и мини-футболисты «Синары», причем последние тоже уступили дебютантам Суперлиги.

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