На глазах у покупателей

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге прошел Кубок России по олимпийскому виду спорта – баскетболу 3 х3. Матчи 48 команд принял у себя ТРЦ VeerMall, внутри которого была смонтирована спортивная площадка.

Это уже не первый случай, когда подобные соревнования проходят в довольно экзотичных для спорта местах: VeerMall ранее уже принимал квалификацию чемпионата России по баскетболу 3 х3.

Посмотреть на состязания лучших представителей этого вида спорта в стране пришло довольно много людей. Кто-то специально ехал на окраину Орджоникидзевского района, чтобы увидеть красивую игру, кто-то пришел поддержать друзей и знакомых (в турнире участвовали и местные команды), а кто-то попал на баскетбольный праздник случайно. Люди выходили из бутиков и останавливали свой взгляд на происходящем, особенно динамичные матчи нравились детям.

Екатеринбурженки проиграли «Матрешкам»

В женской части Кубка России было 16 команд, 12 из них принимали участие в групповом турнире, а четыре сеяные (в том числе и екатеринбургская команда «Сима-Ленд») сразу попали в плей-офф. Вторая команда из столицы Урала – «Сима-Ленд-2» – сыграла в группе с TSOP-LED (Санкт-Петербург» и «Позитив» (Челябинск). Девушки из Северной столицы одержали две уверенные победы (21:15) и заняли первое место в группе, а вот в уральском дерби решилась судьба второй путевки в плей-офф. «Позитив» и «Сима-Ленд-2» выдали очень упорный матч, который все же завершился в пользу баскетболисток из Челябинска – 20:17.

Первая команда из Екатеринбурга в 1/4 финала встретилась с московскими «Матрешками». «Сима-Ленд», для которого это была первая игра на турнире, не сумел противостоять своим соперницам и уступил со счетом 15:21. В дальнейшем «Матрешки» дошли до финала, где уступили «Самаре» и стали серебряными призерами Кубка России, а самарский клуб во второй раз подряд стал победителем турнира.

Финал – без свердловчан, но с овертаймом

В мужской части сетки также были две свердловские команды: «Грязные парни» (Каменск-Уральский) и Stella Pro (Екатеринбург). Каменск-уральские баскетболисты стартовали на турнире уверенно, одержав две победы на групповом этапе: они оказались сильнее ярославских «Слонов» (21:15) и «ХелиТаб» из Тюмени (21:16). Подвиги «Грязные парни» продолжили и в плей-офф, где в 1/16 финала встретились с нижегородской командой «Метр с кепкой». Основного времени командам не хватило для выявления победителя, а в овертайме нижегородцы были близки к тому, чтобы одержать победу. Но на последней секунде Алексей Макаров реализовал дальний бросок и с сиреной принес «Грязным парням» победу – 19:18.

Но на следующий этап у свердловчан сил не хватило. В 1/8 финала они уступили московской «Руне» (будущему обладателю бронзовых медалей – 9:21) и покинули турнир. Также на этой стадии вылетела и вторая свердловская команда – Stella Pro. Екатеринбуржцы были сеяны и начали турнир сразу с плей-офф, но пройти дальше не сумели, проиграв в упорной борьбе «Королёву» (Химки) – 16:17.

Мужской финал стал настоящим украшением Кубка России. В нем встречались «Гагарин» (Химки) и Inanomo Gold (Москва). Подмосковные баскетболисты вели на протяжении всего матча, но дожать соперника в основное время не сумели – 18:18. А в дополнительное время сильнее оказались уже московские баскетболисты: Владислав Мелешкин точным броском из-за дуги поразил кольцо и принес Inanomo Gold Кубок России.