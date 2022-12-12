Команда "УГМК" одержала победу над "Самарой"

БК "УГМК" обошел "Самару" со счетом 80:61. Фото: пресс-служба БК "УГМК"

Баскетбольный клуб "УГМК" переиграл в гостях "Самару" в рамках PARI чемпионата России Премьер-Лиги. Встреча "лисиц" и "львиц" закончилась со счетом 61:80 в пользу команды из Екатеринбурга.

Баскетболистки "УГМК" задали высокий темп игры на старте, рассказали в пресс-службе клуба. "Самара" поддерживала скорость, и к концу первой четверти соперниц разделяли всего 3 очка. Счет составил 18:15 в пользу "лисиц".

Вторая десятиминутка началась с преимущества в 1 очко для самарских "львиц". Однако баскетболистки "УГМК" не позволили уйти соперницам дальше. Лидерство "лисицам" вернули Александрия Бентли и Александра Столяр — счет 34:29 в пользу екатеринбургской команды.

Третья четверть стала определяющей: "УГМК" удалось добиться отрыва от "Самары" в 17 очков — 57:40. Последняя десятиминутка закончилась со счетом 80:61 в пользу "лисиц".

БК "УГМК" безоговорочно возглавил турнирную таблицу. Следующий и последний домашний матч в 2022 году "лисицы" проведут 15 декабря. На арене екатеринбургского ДИВСа они встретятся с красноярским "Енисеем".