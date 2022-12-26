Баскетбольный клуб УГМК стал десятикратным обладателем Кубка России

"Лисицы" переиграли московский МБА. Фото: Российская федерация баскетбола

Баскетболистки клуба УГМК на выездной встрече в Сыктывкаре переиграли в финале PARI Кубка России московский МБА, в 10-й раз завоевав Кубок России. До этого "лисицы" получали трофей в 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 годах, сообщает пресс-служба БК УГМК.

Счет игры, прошедшей в Сыктывкаре, составил 75:70 в пользу екатеринбургской команды. Закончив первую четверть, УГМК ушел на перерыв со счетом 22:16, оторвавшись от своих преследователей на 6 очков. Во второй четверти москвички из МБА смогли выйти вперед. Однако спортсменки УГМК отыгрались. В напряженных третьей и четвертой четвертях "лисицы" вернули контроль над игрой, и команда стала в 10-й раз в своей истории обладателем Кубка России.

Самыми результативными игроками встречи стали Ксения Левченко (20 очков и 7 передач), Мария Вадеева (14 очков и 14 подборов), Анастасия Косу (11 очков), Мария Попова (10 очков).

Первый матч в 2023 году БК УГМК проведет 5 января. На арене екатеринбургского ДИВСа "лисицы" встретятся с московским МБА.

Напомним, ранее УГМК выиграл Суперкубок России, обыграв курское "Динамо".