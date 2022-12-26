«Лисицы» выгрызли победу

«УГМК» выиграла уже второй трофей в сезоне. Первым был Суперкубок, завоеванный в октябре в матче с курским «Динамо». Фото: пресс-служба БК «УГМК».

Обладателем юбилейного (20-го по счету) Кубка России среди женских команд, розыгрыш которого завершился в воскресенье в Сыктывкаре, стал екатеринбургский БК «УГМК». В финале «лисицы» одолели столичную МБА со счетом 75:70.

Кубок России среди женских команд проводится с сезона 2003–2004 годов. Поначалу в нем доминировала команда «УГМК»: из 11 первых розыгрышей она победила в семи. Но в сезоне 2014–2015 обязательным условием участия в Кубке стало наличие у игроков российского паспорта, и это сильно подорвало позиции уральской команды, которая в нулевые и десятые годы делала ставку на иностранных (прежде всего – американских) баскетболисток. Играя только россиянками, «лисицы» за последние восемь лет выиграли всего два трофея (последний – в 2019 году).

Но в нынешнем году ситуация сильно изменилась. Во-первых, из-за СВО Россию покинули почти все спортсменки из дальнего зарубежья. Во-вторых, Российская федерация баскетбола разрешила клубам выставлять на матчи Кубка страны двух иностранок. Благодаря этому «УГМК» набрала сильных россиянок и теперь может играть и в чемпионате, и в Кубке одним составом.

В одно кольцо

В «Финале четырех», кроме «УГМК» и МБА, участвовали сыктывкарская «Ника» и курское «Динамо», которое приехало на турнир в статусе действующего чемпиона России и обладателя Кубка.

В полуфинале «лисицы» играли с хозяйками. Никаких проблем «УГМК» не испытала, одержав разгромную победу – 93:71. Самыми результативными баскетболистками матча стали две уралочки – капитан команды Мария Вадеева и Мария Попова, набравшие по 19 очков.

В другом полуфинале борьбы тоже не получилось (хотя в этой встрече ее ждали): МБА разнесла курское «Динамо» с разницей в 17 очков – 75:58.

Образцовый финал

По количеству завоеванных наград безоговорочным фаворитом финала была команда «УГМК». Только внутрироссийских титулов у нее к моменту начала матча было 26 – 15 побед в чемпионате России, 9 в Кубке страны, 2 в Суперкубке. МБА же не имела в своем активе ни одного трофея! А лучшим достижением команды был выход в финал Кубка России 2017–2018 годов. Плюс две бронзы Премьер-лиги.

Но по игре на данный момент финалисты были равны. «УГМК» в этом сезоне вообще не знает поражений, а МБА уступила всего один раз – в октябре в чемпионате страны и как раз «лисицам» (71:73).

Неудивительно, что решающий матч получился очень упорным. Первую четверть выиграла «УГМК», вторую и третью – МБА. Перед последним периодом столичная команда вела в счете, но ее преимущество составляло всего одно очко – 58:57.

Все решилось лишь в заключительной двухминутке, которая началась при ничейном счете – 66:66. Героиней этого отрезка (как, впрочем, и всего матча) стала разыгрывающая «УГМК» Ксения Левченко. Она начинала финальную встречу на скамейке запасных, но, появившись на площадке, стала лучшим снайпером, записав на свой счет 20 очков. Причем забивала Ксения в ключевые моменты встречи. В конце первой половины реализовала два трехочковых, превратив «минус 5» в «плюс 1» к большому перерыву (40:39). На предпоследней минуте встречи Левченко еще одним дальним попаданием вывела свою команду вперед (69:66), а после того, как столичная команда сократила отставание до минимума, – забила еще один мяч в проходе. Наконец, на последних секундах именно после ее передачи капитан «УГМК» Мария Вадеева установила окончательный счет.

Рекорд на рекорде

«УГМК» завоевала Кубок России в 10-й раз. У ближайшего конкурента – курского «Динамо» – только 5 побед.

«Лисицы» также догнали екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» в списке самых кубковых команд Свердловской области (см. врезку).

А серия победных матчей «УГМК» достигла отметки «20». Мужской БК «Уралмаш» в нынешнем году выиграл 27 встреч подряд. «Лисицы» теперь могут замахнуться и на этот рекорд.

Индивидуальные награды «Финала четырех» Наиболее ценный игрок Ксения Левченко (УГМК). Символическая пятерка разыгрывающая – Марина Голдырева (МБА), атакующий защитник – Анна Лешковцева (МБА), легкий форвард – Ольга Фролкина (курское «Динамо»), тяжелый форвард – Жосселина Майга (МБА), центровая – Мария Вадеева (УГМК).

Свердловские команды, выигрывавшие кубки страны В Кубках страны побеждали 9 свердловских клубов. Они завоевали в общей сложности 32 трофея 1. «Динамо-Строитель» хоккей на траве 10 2.«УГМК» баскетбол (женщины) 10 3. «Локомотив-Изумруд» волейбол (мужчины) 3 4.«Уралочка» волейбол (женщины) 3 5. «Синара» мини-футбол 2 6. «Уралочка-2» волейбол (женщины) 1 7.«Альфа» мини-футбол 1 8. «Таганский ряд» футзал 1 9. «Темп-СУМЗ-УГМК» баскетбол (мужчины) 1