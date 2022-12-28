Битва чемпионов

Фото: Пресс-служба "Зенита"

В розыгрыше Кубка России по баскетболу среди мужчин определились все четвертьфиналисты. В следующую стадию турнира вышли и обе свердловские команды – екатеринбургский «Уралмаш» и ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК». Правда, «заводчанам» не повезло с жеребьевкой и в 1/4 финала они встретятся с сильнейшей командой России прошлого сезона – санкт-петербургским «Зенитом».

Заставили понервничать

«Темп» на стадии 1/8 финала встречался с «Новосибирском», от которого в чемпионате потерпел одно из двух поражений в нынешнем сезоне Суперлиги. В первой кубковой игре, которая состоялась в Новосибирске, ревдинцы сумели добыть комфортное преимущество (70:60) и во второй игре были фаворитами.

Однако ответный матч в родных стенах получился не самым простым. «Барсы» хорошо начали, но затем потеряли инициативу и позволили «Новосибирску» выйти вперед. После первой половины игры преимущество гостей составляло пять очков, а в середине третьей четверти «Новосибирск» и вовсе сравнял счет по итогам двух встреч, поведя во второй с преимуществом в десять очков. Лишь после этого ревдинцы проснулись и вернулись в игру. К последнему перерыву «барсы» сократили отставание до четырех очков, а в заключительном игровом отрезке не только сумели выровнять положение, но и выйти вперед. Интрига заключалась лишь в том, кто одержит победу во второй игре, потому что по сумме матчей преимущество «Темпа» было велико. В итоге хозяева порадовали местную публику и сумели победить и в ответном матче – 80:74 и 150:134 по сумме двух игр в пользу ревдинской команды. Самыми результативными игроками второй встречи стали Денис Левшин из «Темпа» и Руслан Абдулбасиров из «Новосибирска», набравшие по 19 очков.

«Хотели победить уверенно»

«Уралмаш» также сумел добыть преимущество в первой встрече, но менее существенное. «Заводчане» обыграли во Владивостоке местное «Динамо» со счетом 82:76, и этот результат оставлял шансы на выход в следующую стадию турнира обеим командам. Ответная игра состоялась в екатеринбургском ДИВСе. Интрига в ней держалась только в первой четверти, которую «Уралмаш» выиграл со счетом 29:26. Затем хозяева заметно прибавили, ко второму перерыву довели преимущество до 13 очков, а к третьему – до 19. В заключительном игровом отрезке команды уже просто доигрывали матч, понимая, что вопрос о победителе решен. В итоге 87:68 и 169:144 в пользу екатеринбургской команды.

– Два предыдущих матча с «Динамо» сложились для нас очень напряженно. То у нас не хватало кого-то из игроков, то была усталость, накопленная чередой выездов. Дома хотелось порадовать болельщиков хорошей игрой и сыграть увереннее, надежнее. В принципе, все получилось. Уходим на небольшие каникулы, после чего будем вновь стараться побеждать для наших болельщиков, – сказал после матча главный тренер «Уралмаша» Михаил Терехов.

Битва чемпионов

В четвертьфинале Кубка России обеим свердловским командам достались соперники из элитного дивизиона страны – Единой лиги ВТБ. Ревдинцы сыграют с московским «МБА», который еще в прошлом сезоне выступал в Суперлиге, после чего пошел на повышение. Правда, надо сказать, что московский коллектив не попал в плей-офф и получил повышение в классе только за счет финансов. К Единой лиге ВТБ «МБА» заметно усилился и сейчас занимает четвертую строчку в таблице, уступая только грандам российского баскетбола: ЦСКА, «УНИКСу» и «Зениту».

Кстати, с одним из этих грандов предстоит встретиться в четвертьфинале Кубка России другому свердловскому клубу – «Уралмашу». «Заводчанам» повезло меньше, чем коллегам из Ревды, и турнирная сетка свела его с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ – санкт-петербургским «Зенитом». Этот матч можно окрестить битвой чемпионов, ведь в противостоянии встретятся победители двух лучших баскетбольных дивизионов страны – Единой лиги ВТБ («Зенит») и Суперлиги («Уралмаш»).

«Уралмаш» и «Зенит» встречались между собой летом во время предсезонной подготовки. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев – 78:62. А по ходу нынешнего сезона Суперлиги «заводчане» встречались с фарм-клубом сине-бело-голубых – «Зенитом-2». Петербуржцы сумели нанести «Уралмашу» единственное поражение в текущем сезоне.

Точные даты четвертьфинальных матчей турнира будут определены позже. Ориентировочно первые игры состоятся 24–25 января, а ответные – 9–10 февраля.

ВРЕЗКА (История)

«Темп-СУМЗ-УГМК» был финалистом трех последних розыгрышей Кубка России. В сезоне 2019/2020 ревдинцы в решающем поединке уступили «Самаре» и получили серебряные медали. Через год «барсы » завоевали заветный трофей, победив в финале «Восток-65». А в прошлом году ревдинцы еще раз добрались до финала, и вновь уступили «Самаре». Кроме этого, «Темп» был бронзовым призером турнира в сезоне 2015/2016.

«Уралмаш» такими результатами похвастать не может. У екатеринбуржцев нет медалей Кубка России, лучшее достижение «заводчан» – четвертое место в сезоне 2019/2020.