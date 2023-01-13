До100яние Урала

И «УГМК», и «Динамо» выигрывали чемпионат страны по 15 раз. Но все успехи москвичек – в далеком прошлом. Сегодня они не ровня «лисицам». Фото: Пресс-служба БК «УГМК»

В 18-м туре чемпионата России екатеринбургский БК «УГМК» на своей площадке разгромил московское «Динамо» с разницей в 72 очка – 102:30. Все три цифры – рекорд сезона.

Исход матча был ясен еще до его начала, поскольку встречались в нем единоличный лидер чемпионата страны (не проигравший в нынешнем сезоне еще ни разу) и беспросветный аутсайдер, в 17 встречах победивший всего однажды.

Это была уже вторая встреча команд в текущем чемпионате. Первая состоялась в ноябре, и тогда «лисицы» победили с разницей в 37 очков (89:52). Но на сей раз уралочки превзошли себя.

Столичные девушки продержались в игре менее 7 минут (на тот момент счет был 16:12 в пользу «УГМК»). Да и то лишь потому, что очень здорово начала игру лидер «Динамо» Наталья Горбачёва, успевшая набрать за это время 9 очков (за весь остальной матч – всего 5). Но затем разница между лучшей и худшей командами чемпионата сказалась. Уже к первому перерыву «лисицы» вели 14 очков (26:12), а ко второму – 39 (57:18).

После смены сторон екатеринбургская команда не снизила ни темпа игры, ни своих амбиций, ни усилий. В итоге разница в счете перекрыла результативность «Динамо», а «УГМК» перешагнул рубеж в сто набранных очков – 102:30. Этот результат – рекорд сезона сразу в трех номинациях: наибольшее количество набранных очков, наименьшее количество пропущенных и самая крупная разница в счете.

– Перед игрой ни у кого сомнений не было, что мы классом выше и должны выигрывать, – сказал после игры главный тренер «лисиц» Дмитрий Донсков. – Мы попросили игроков, чтобы они серьезно отнеслись к игре и доставили удовольствие зрителям. Задачу поставили – по возможности набрать сто и больше очков. Игроки услышали и с задачей справились.

После восемнадцати сыгранных туров «УГМК» в турнирной таблице Премьер-лиги занимает первое место со стопроцентным результатом. Отрыв от ближайшего преследователя – курского «Динамо» (действующего чемпиона России) – два очка.

Свой следующий матч «УГМК» проведет в понедельник, 16 января. На домашнем паркете он сразится еще с одним «Динамо» – новосибирским, которое сейчас занимает 9-е место.

Рекорд Самую крупную победу в своей истории БК «УГМК» одержал в марте 2001 года, когда команда (тогда еще называвшаяся «Уралмаш-УГМК») на своей площадке разгромила красноярский клуб «Шелен» с разницей в 99 (!) очков – 136:37. Этот результат является рекордом не только клуба, но и всего российского женского баскетбола.