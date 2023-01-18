Фото: Пресс-служба "Уралмаша"

Баскетбольный клуб «Уралмаш» продлил свою беспроигрышную серию до 14 матчей. В рамках Суперлиги екатеринбуржцы на выезде не без труда, но все же обыграли ижевский клуб «Купол-Родники» – 79:73.

«Уралмаш» был явным фаворитом в этой встрече. «Заводчане» являются действующими чемпионами турнира, а также лидерами в текущем сезоне. Во встрече первого круга, которая состоялась в Екатеринбурге, «Уралмаш» разобрался с ижевским коллективом без проблем – 90:69.

Но, несмотря на все это, ответная игра получилась напряженной. Уже в первой четверти хозяева показали, что не собираются просто так отдавать победу екатеринбуржцам. «Купол-Родники» был хорош в стартовые десять минут и повел со счетом 27:23. Во втором игровом отрезке «Уралмаш» постепенно сокращал отставание и к большому перерыву выровнял положение – 38:38.

За четыре минуты третьей четверти хозяева сумели совершить рывок и повести со счетом 51:42. После у екатеринбуржцев на паркете появился Нэймон Райт, который помог своей команде вернуться в игру. За три минуты Райт заработал семь очков, а на табло уже было практически равенство – 53:51.

На заключительную четверть «Уралмаш» вышел с преимуществом всего в одно очко, но довольно быстро сумел его развить – 68:60. Ижевские баскетболисты довольно много фолили, пытаясь отыграться за счет смазанных екатеринбуржцами штрафных бросков, но «заводчане» свою победу не отпустили. 79:73 – «Уралмаш» одержал 14-ю победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу Суперлиги.

Самым результативным игроком матча стал Нэймон Райт, на счету которого 18 очков. Стоит отметить и Джавонте Дагласа, который вернулся после травмы только в прошлом матче: в игре с «Куполом-Родники» он оформил дабл-дабл – 16 очков и 11 подборов.

Ближайший матч «Уралмаш» проведет в Екатеринбурге в рамках четвертьфинала Кубка России, и эта встреча вызывает у любителей баскетбола повышенный интерес. В гости к победителю Суперлиги пожалует действующий чемпион Единой лиги ВТБ – санкт-петербургский «Зенит». Встреча состоится 25 января во Дворце игровых видов спорта. А 29 января «Уралмаш» сыграет с ЦСКА-2 в рамках Суперлиги.