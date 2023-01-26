«Атмосфера сравнима с мурашками на Олимпиаде»

Томас Эртель (справа) стал главным творцом победы «Зенита»: француз набрал 24 очка, сделал четыре передачи и совершил пять перехватов. Фото: Пресс-служба РФБ.

Свердловские баскетбольные клубы «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК» провели первые матчи 1/4 финала Кубка России. Ревдинцы принимали у себя московский «МБА», а «заводчане» в Екатеринбурге встретились с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ – санкт-петербургским «Зенитом».

Исторический аншлаг

К матчу «Уралмаша» и «Зенита» было приковано особое внимание. Во-первых, турнирная сетка свела в четвертьфинале победителей двух сильнейших баскетбольных дивизионов России. Екатеринбуржцы в прошлом сезоне катком прошлись по Суперлиге, став чемпионами, а «Зенит» неожиданно для многих выиграл финальную серию Единой лиги ВТБ у московского ЦСКА и впервые стал победителем турнира. Во-вторых, со времен ЕВРАЗа, который выступал в высшем дивизионе страны до 2005 года, мужские баскетбольные команды из Екатеринбурга не участвовали в элитном дивизионе и могли встретиться с топовыми командами только в рамках Кубка России.

За день до игры пресс-служба «Уралмаша» объявила о том, что все билеты на игру проданы, и это будет первый аншлаг в современной истории екатеринбургской команды. И это несмотря на то, что «Уралмаш» только с 2023 года решил ввести ценовую политику на своих матчах: до этого вход на игры «заводчан» был свободным. Любителей баскетбола это не смутило, и они заполнили ДИВС до отказа. За 30 минут до старта матча на входе в спортивный комплекс образовались очереди, но у всех болельщиков было хорошее настроение в предвкушении баскетбола высокого уровня.

«Я увидел у «Зенита» только одно преимущество над нами – это Эртель»

Сам матч оправдал надежды зрителей. В Кубке России по регламенту разрешено играть только двум легионерам в команде. У «Уралмаша» с этим проблем не было, так как в составе «заводчан» всего два иностранца: Джавонте Даглас и Нэймон Райт. А вот тренерскому штабу «Зенита» пришлось поломать голову над тем, кого же из легионеров все-таки включить в заявку на игру. В итоге выбор пал на французского разыгрывающего, серебряного призера Олимпиады Томаса Эртеля, а также на тяжелого форварда Трея Томпкинса, имевшего опыт игры в НБА.

Екатеринбуржцы начали матч так, как будто в соперниках был не чемпион страны, а обычная средняя команда Суперлиги. Райт забросил трехочковый, Джавонте Даглас без проблем исполнял проходы под кольцо, и через три минуты после стартового свистка на табло были цифры 13:6 в пользу «Уралмаша». Правда, тут же включился и «Зенит», не желавший отпускать хозяев в отрыв. Томас Эртель продемонстрировал, что он игрок высочайшего уровня, и что наставник команды не прогадал, выпустив его в этой игре: француз трижды подряд попал из-за дуги, и к первому перерыву преимущество «Уралмаша» составляло всего одно очко – 22:21. После матча французом восхитился и главный тренер «Уралмаша» Михаил Терехов.

– Давайте честно. По игре, по существу, по компонентам каким-то я увидел у «Зенита» только одно преимущество над нами – это Эртель. Игрок высочайшего уровня, это космос. А без Томаса, я думаю, «Зенит» нас не сильнее, – сказал Михаил Терехов.

Во втором игровом отрезке команды немного сбавили обороты, никто не мог уйти в отрыв, и к концу первой половины «Зенит» выигрывал со счетом 40:38.

Но после большого перерыва мастерство игроков санкт-петербургской команды стало сказываться на игре. Сергей Карасёв и Томас Эртель (оба – участники предстоящего Матча всех звезд Единой лиги ВТБ) отметились дальними попаданиями, а француз забросил свою «трешку» еще и с фолом. Буквально за несколько минут третьей четверти «Зенит» повел в десять очков. «Уралмаш» бился до самого конца, в заключительной четверти «заводчане» сократили отставание до четырех очков, чем вызвали восторг у местной публики, но все же «Зенит» в этот вечер оказался сильнее – 73:64. Несмотря на это, болельщики еще долго после завершения матча благодарили екатеринбургских баскетболистов за этот спортивный праздник.

– Суперматч, суперболельщики. Все прошло на высшем уровне. Мы очень готовились к этой игре, надеюсь, не ударили в грязь лицом перед своими фанатами и перед соперником. Приятно играть в такой обстановке, атмосфера сравнима с мурашками на Олимпиаде, – рассказал после матча игрок «Уралмаша», серебряный призер Олимпийских игр по баскетболу 3 на 3 Кирилл Писклов.

«Темп» проиграл Москве

В Ревде в параллельном матче встречались местный «Темп-СУМЗ-УГМК», занимающий третье место в Суперлиге, и московский клуб «МБА», выступающий в Единой лиге ВТБ. Интересно, что в прошлом сезоне команды встречались между собой дважды в Суперлиге, и оба раза сильнее оказались ревдинцы. Но «МБА», не попавший даже в плей-офф, получил хорошее финансирование, значительно усилил состав и заявился на текущий сезон в Единую лигу ВТБ, где, кстати, выступает вполне прилично (команда идет на пятом месте).

Сюжет этого матча напоминал ход игры в Екатеринбурге. «Темп» активно начал встречу и после первой четверти вел со счетом 23:21. Во втором игровом отрезке москвичи сумели выйти вперед, и на большой перерыв команды ушли при счете 40:36 в пользу «МБА». Решающий рывок московская команда совершила в начале третьей четверти, довела преимущество до восьми очков и спокойно доигрывала матч. Как итог – 77:63 в пользу «МБА».

Ответные матчи – в феврале

В двух других четвертьфинальных поединках встречались «Руна» и «Химки», а также УНИКС с «Пари Нижним Новгородом». «Руна», представляющая Суперлигу, не смогла победить «Химки» (81:94), а «Нижний Новгород» оказался сильнее УНИКСа – 81:72. Ответные матчи состоятся через две недели. 9 февраля сыграют «Зенит» и «Уралмаш» и «Руна» с «Химками», а 10 февраля – «Темп-СУМЗ-УГМК» с «МБА» и УНИКС с «Пари Нижним Новгородом».

До этого свердловские команды проведут свои матчи в рамках Суперлиги. «Уралмаш», лидирующий в турнире, 29 января примет ЦСКА-2, а «Темп», идущий на третьем месте, 29 января дома сыграет с «Зенитом-2».