Реабилитировались за Кубок

«Темп» обыграл единственного обидчика «Уралмаша» в нынешнем сезоне Суперлиги – «Зенит-2». Фото: Пресс-служба «Темп-СУМЗ-УГМК»

Свердловские баскетбольные клубы «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК» одержали синхронные победы в розыгрыше Суперлиги. «Заводчане» в екатеринбургском ДИВСе обыграли ЦСКА-2 (87:66), а ревдинцы на своем паркете оказались сильнее «Зенита-2» – 91:72.

Оба уральских коллектива потерпели поражения в первых четвертьфинальных матчах Кубка России. Екатеринбуржцы уступили лучшей команде страны – «Зениту», а «Темп» проиграл еще одному представителю Единой лиги ВТБ – «МБА». Поэтому для команд было важно реабилитироваться в глазах собственных болельщиков.

«Уралмаш» начал поединок с армейцами не самым лучшим образом. «Заводчане» после первой четверти уступали со счетом 9:18 и были вынуждены вытаскивать себя из ямы. Уже к большому перерыву «Уралмаш» не просто настиг своего соперника, но организовал себе преимущество – 44:36. В дальнейшем команда Михаила Терехова играла гораздо спокойнее и довела дело до итоговой победы – 87:66. Самым результативным в этом матче стал Максим Кондаков, набравший 18 очков.

«Темп» же, в свою очередь, принимал у себя вторую команду «Зенита», и с самого старта сумел уйти в комфортный отрыв. Ревдинцы держали соперника в пределах десяти очков и не позволяли ему приблизиться. В заключительной четверти «Темпу» удалось увеличить свое преимущество, которое к финальной сирене составило 19 очков – 91:72. В матче самым результативным стал капитан «Зенита-2» Александр Ермолович, набравший 14 очков, у «Темпа» сразу несколько человек набрали десять и больше очков: Александр Лавников (12), Александр Гаврилов (11), Денис Левшин (10), Дмитрий Макеев (10) и Илья Карпенков (10).

«Уралмаш» по-прежнему лидирует в турнирной таблице Суперлиги: у «заводчан» 35 очков после 18 матчей. «Темп» идет третьим – 31 очко после 17 матчей.

Уже сегодня, 1 февраля, свердловские команды проведут очередные домашние матчи. На этот раз они поменяются соперниками: «Уралмаш» примет «Зенит-2», от которого потерпел единственное поражение в первом круге, а «Темп» сыграет дома с ЦСКА-2.