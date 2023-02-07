Вот и дерби прошло

С мячом - Александр Захаров. Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Свердловские дерби – вещь сейчас редкая. Уже несколько сезонов на высоком профессиональном уровне оно остается только в мужском баскетболе. Екатеринбургский «Уралмаш» в очередном матче Суперлиги встречался с ревдинским «Темп-СУМЗ-УГМК» и одержал победу – 85:74.

Конечно, дерби всегда привлекает большее внимание болельщиков. Безусловная классика – противостояние в рамках одного города. Но вполне считаются и в одном регионе, между областями и прочие «соседские» встречи. В хоккее, например, матчи «Автомобилиста» и челябинских команд болельщики считают за дерби. В футболе, увы, у «Урала» в чемпионате России соперников по географическому принципу сейчас нет. Яркие баталии с пермским «Амкаром» остались в прошлом.

В мужском баскетболе, напротив, сложилась ситуация, когда в двух сезонах из Свердловской области в Суперлиге играли аж три мужские команды – «Урал», «Уралмаш» и «Темп». Причем, первые две были из Екатеринбурга. В 2020 году баскетбольный клуб «Урал» взял «паузу», а затем закрылся на неопределенный срок.

Поэтому свердловское дерби теперь одно – между «Уралмашем» и «Темпом». Первый матч из этого противостояния состоялся в Ревде в декабре. «Заводчане» выиграли его в упорной борьбе – 89:81.

Матч в Екатеринбурге складывался по другому сценарию. «Уралмаш», который на данный момент лидирует в Суперлиге, не отдал «Темпу» ни одной четверти. Сказывались и трибуны: зрители собрались на дерби и активно поддерживали екатеринбургскую команду. Каждый «данк» или эффектный трехочковый встречался бурными аплодисментами.

«Уралмаш» действовал уверенно. План на игру работал, и уже в первой четверти разрыв составил восемь очков – 23:15. Во втором отрезке «заводчане» темп чуть сбавили, где-то не залетал мяч из-под кольца, где-то давали слишком много пространства сопернику, и как итог – 53:45 к большому перерыву. «Темп» старался втянуть «Уралмаш» в вязкую игру, в третьей и четвертых четвертях игра стала небыстрой, тяжелой, но сократить разрыв не получилось. Лучшими игроками встречи стали Александр Захаров – 18 очков и Нэймон Райт - 16 очков.

Екатеринбуржцы выиграли и второе дерби в этом сезоне, продлив свою серию в Суперлиге до 17 побед подряд. Команда занимает первую строчку в таблице, имея в активе 39 очков. У столичной «Руны» – 37 (второе место), у «Темпа», замыкающего тройку, – 34 очка.

– По большому счету, то что мы задумали – получилось, – сказал после матча главный тренер «Уралмаша» Михаил Терехов. – И по защите, и по нападению. Единственное, по защите немного «вывалилась» вторая четверть – мы много пропустили. И подбор где-то отдали. Но в целом – всё нормально. Мы могли выиграть и с большим счетом.

Уже завтра, 9 февраля, «Уралмаш» проведет в Санкт-Петербурге ответный матч 1/4 финала Кубка России против «Зенита». Первая встреча в Екатеринбурге, напомним, завершилась со счетом 73:64. «Уралмаш» пройдет в полуфинал турнира, если выиграет минимум с 10-очковым преимуществом действующего чемпиона Единой лиги ВТБ.

Главный герой матча – Александр Захаров. Игрок «Уралмаша» набрал больше всех очков – 18. И порадовал болельщиков эффектным "данком" в четвертой четверти/ Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»