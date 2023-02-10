Рубились на брегах Невы

"Зенит" - "Уралмаш" - 89:82 во второй игре. Фото: Пресс-служба БК "Уралмаш"

В 1/4 финала Кубка России екатеринбургский «Уралмаш» сыграл ответный матч против сильнейшего клуба страны – питерского «Зенита». В упорной борьбе петербуржцы выиграли 89:82 (25:23, 25:23, 9:17, 30:19) и вышли в Финал четырех.

В Екатеринбурге в первом матче «Уралмаш» уступил 73:64, и в Санкт-Петербурге «заводчанам» для выхода в следующую стадию нужно было не просто выиграть – нужна была победа с разницей в десять очков. Задача из разряда невыполнимых. Впрочем, в спорте всегда есть место сенсации.

Матч в Екатеринбурге состоялся при полных трибунах. В Северной столице зрители тоже проявили большой интерес к матчу: почти 4 000 болельщиков наблюдали за ходом игры. В добавок к этому «Матч ТВ» показывал поединок в прямом эфире на основном канале и еще на двух дополнительно.

Внимание к матчу объяснимо. Во-первых, встречались два чемпиона – Единой лиги ВТБ и баскетбольной Суперлиги. Во-вторых, несмотря на разницу в классе, в лиге (да и в бюджете) «Уралмаш» в первой игре вовсе не был мальчиком для битья, а дал сильнейшему клубу страны бой.

В ответном матче «Уралмаш» также упорно старался не замечать чужих авторитетов. Но «Зенит» провел работу над ошибками и в первых двух четвертях доминировал. Два отрезка завершились с одинаковым счетом – 25:23 в пользу петербуржцев, причем по ходу второй четверти разрыв в очках в какой-то момент составлял плюс двенадцать…

Неизвестно, что именно сказал тренер уральцев Михаил Терехов своим игрокам в перерыве, но «Уралмаш» в третьей четверти взял игру в свои руки. «Заводчане» сначала сравняли счет, а затем стремительно вырвались вперед. Команда стартовала с рывка в 10:0 и позволила лучшему клубу Единой лиги ВТБ набрать лишь девять очков за всю третью четверть. В какой-то момент «Уралмаш» выигрывал плюс восемь и имел реальные шансы на общую победу.

Но сенсации не произошло. Во многом благодаря главным звездам «Зенита» – Томасу Эртелю и Виталию Фридзону. Первый в четвертой четверти разошелся и набрал аж 19 очков. За четыре минуты до конца матча разрыв исчез окончательно. Было видно, что игроки «Уралмаша» больше устали, начались ненужные ошибки. Томас Эртель почти за семь минут до конца вывел «Зенит» вперед, а затем питерцы нарастили отрыв. Самым результативным игроком в составе победителей, что логично, стал Эртель, набравший 24 очка. У «Уралмаша» лучшую результативность вновь продемонстрировал Александр Захаров – 22 очка.

Итог встречи – 89:82. Итог двух поединков – в целом качественный баскетбол от «Уралмаша», который в очередной раз доказал, что и в Единой лиге ВТБ команда бы не потерялась и вполне могла бы выступать, навязывая борьбу коллективам самого высокого уровня.

– Все-таки не хватило сил, – резюмировал после матча Михаил Терехов. – У нас ротация меньше, а у соперников есть Эртель. Все преимущество «Зенита» в этом уникальном игроке. Приходится давать больше агрессии в защите, много уделять внимания ему. За счет этого команда устает. У нас не хватает пары игроков [на замену], чтобы держать высокий уровень игры все 40 минут. Мы шикарно вошли в третью четверть, дали «Зениту» забить только девять очков, оборонялись, но это и забрало силы. <…> Но еще наши ошибки говорят о том, что кто-то еще не верит психологически, что можно обыграть такую команду. Надо поиграть на этом уровне и адаптироваться. Тогда игроки перестанут нервничать.