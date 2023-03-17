«Уралмаш» произвел замену

Милош Павичевич уже приступил к работе с екатеринбургской командой. Фото: Пресс-служба "Уралмаша"

Баскетбольный клуб «Уралмаш» объявил об уходе главного тренера команды Михаила ТЕРЕХОВА. Его место займет черногорский специалист с российским гражданством Милош ПАВИЧЕВИЧ.

Смена тренеров в профессиональном спорте – дело привычное. Но чаще всего она происходит после сезона, когда руководство команды подводит итоги и остается неудовлетворенным результатами. В редких случаях тренера меняют по ходу сезона, когда у команды явно что-то не получается, и она не показывает тех результатов, на которые рассчитывала.

Но случай с Михаилом Тереховым нельзя отнести ни к тому, ни к другому варианту.

Тренер возглавил команду летом, а по ходу текущего сезона Суперлиги «заводчане» потерпели всего два поражения: в самом начале от «Зенита-2» и совсем недавно – от «Иркута». Екатеринбургский коллектив долгое время возглавлял турнирную таблицу, а сейчас идет на втором месте, отставая от московской «Руны» всего на одно очко. В Кубке России «Уралмаш» дошел до четвертьфинала, где уступил лучшей команде страны – санкт-петербургскому «Зениту», но в обеих встречах навязал действующему чемпиону Единой лиги ВТБ серьезную борьбу. Поэтому отставка Терехова стала абсолютной неожиданностью, в первую очередь – для болельщиков «Уралмаша». Особенно странным это решение выглядит на фоне предстоящей игры за итоговое первое место в регулярном чемпионате: 23 марта «заводчане» в Екатеринбурге примут «Руну», и победитель этой встречи с вероятностью в 99 процентов завершит регулярный чемпионат на первой строчке.

Никаких причин расставания ни клуб, ни специалист не назвали. В заявлении клуба сказано только, что расторжение контракта произошло «по обоюдному согласию сторон».

Новым тренером «Уралмаша» стал черногорец Милош Павичевич. Свою тренерскую карьеру он начал в Сербии в резервной команде «Црвена Звезды», а с 2011 года Милош работал в России со многими командами. В 2018 году Павичевич возглавлял «Спартак-Приморье», с которым сумел одержать победу в Суперлиге-1. В октябре 2022-го он возглавил клуб Единой лиги ВТБ – саратовский «Автодор» (там он, кстати, и начинал свою карьеру в России). Но возвращение получилось недолгим: уже в ноябре 2022 года Павичевич покинул свой пост. А в марте присоединился к екатеринбургскому коллективу.

– Очень рад возглавить команду с такими богатыми традициями, как «Уралмаш». Хочу поблагодарить президента клуба Виктора Ганиенко за доверие и предоставленную возможность. Мы вместе с командой постараемся сделать все возможное для успешного завершения сезона, – отметил Милош Павичевич.

Впереди у «Уралмаша» два заключительных тура в регулярном чемпионате Суперлиги. 23 марта «заводчане» примут «Руну», а 26 марта в Екатеринбург приедет аутсайдер турнира – «СШОР-Локомотив-Кубань». После завершения регулярного чемпионата начнется плей-офф, по итогам которого определится новый победитель турнира. Напомним, что екатеринбургский «Уралмаш» является действующим чемпионом Суперлиги и защищает свой титул.