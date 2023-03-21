И значит, нам нужны одни победы

Самый результативный игрок в нынешнем составе «УГМК» – капитан сборной России Мария Вадеева. На данный момент она принесла команде 485 очков. Фото: Пресс-служба БК «УГМК»

Женская баскетбольная команда «УГМК» завершила круговой этап чемпионата России со стопроцентным результатом: 32 победы в 32 матчах. В первом раунде плей-офф «лисицы» сыграют с красноярским «Енисеем», который в нынешнем сезоне они обыграли уже четыре раза.

На данный момент женский чемпионат страны по баскетболу – самый российский турнир среди игровых видов спорта. Начало специальной военной операции на Украине, а также арест в феврале прошлого года выступавшей за «УГМК» американки Бриттни Грайнер (которая пыталась ввести в Россию наркотики) привели к тому, что почти все игроки из дальнего зарубежья разорвали контракты с нашими клубами.

В концовке прошлого сезона это больно ударило по «УГМК», которая все последние годы формировалась преимущественно из иностранок. Лишившись их (а также тренера-испанца), «лисицы» впервые за последние 14 лет не смогли выиграть чемпионат России, уступив в золотой серии курскому «Динамо».

Вынужденная русификация

В новых условиях российским командам пришлось сосредоточиться на отечественных баскетболистках, и здесь «УГМК», которая продолжает оставаться самым богатым клубом страны, предсказуемо собрала всех лучших из числа свободных агентов.

Свердловский суперклуб переманил из курского «Динамо» основную разыгрывающую сборной России Ксению Левченко, а также талантливую Анастасию Олаири Косу, которая в прошлом сезоне стала самой юной баскетболисткой страны, сыграв свои первые матчи в Премьер-лиге в возрасте 16 лет. Вернулась в «УГМК» и трехкратная чемпионка Евролиги Елена Беглова, которая в минувшем году приостанавливала карьеру, а из столичной МБА пришла чемпионка мира и Европы по баскетболу 3 х3 Александра Столяр.

С прошлого сезона остались в команде немало поигравшие в сборной России Мария Вадеева, Евгения Белякова, Ксения Тихоненко, Виктория Завьялова.

Возглавил команду 54-летний Дмитрий Донсков, который в 2009–2011 годах уже работал в «УГМК» ассистентом главного тренера. В сезоне 2013–2014 годов Российская федерация баскетбола признала Донскова лучшим тренером страны.

Тотальное доминирование

Российская версия «УГМК» доминирует над соперниками так же тотально, как ранее это делала команда иностранной сборки.

В октябре «лисицы» выиграли Суперкубок России, одолев в решающем матче прошлогоднего чемпиона – курское «Динамо».

В декабре уралочки завоевали Кубок страны – впервые с 2019 года.

В чемпионате команда одержала победы во всех 32 матчах и заняла первое место по итогам кругового этапа.

Всего в этом сезоне «УГМК» сыграла 37 матчей и все 37 – выиграла. По данным «Областной газеты», это рекордная серия в истории свердловского спорта. Команде вполне по силам завершить сезон без единого поражения.

Теперь – игры на вылет

В первом раунде плей-офф «УГМК» сыграет с красноярским «Енисеем» (8-е место по итогам регулярного чемпионата). Первый матч серии до двух побед состоится в Екатеринбурге в ближайшую пятницу – 24 марта. Ответная встреча пройдет через четыре дня. Если вдруг случится чудо, и понадобится третий поединок, то он состоится 1 апреля на площадке «лисиц». В этом сезоне уралочки и сибирячки встречались четыре раза, все встречи выиграла «УГМК» – 97:66, 76:71, 68:61 и 81:63.