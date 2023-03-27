«Уралмаш» второй год подряд выигрывает регулярный чемпионат Суперлиги. Фото: пресс-служба «Уралмаша».

В мужской баскетбольной Суперлиге определились все участники плей-офф. Обе свердловские команды – екатеринбургский «Уралмаш» и ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» – продолжат борьбу за медали. «Заводчане» финишировали на первой строчке в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата, а ревдинцы – на третьей.

«Уралмаш» свой главный матч регулярного чемпионата выиграл в предпоследнем туре. Екатеринбуржцы в родных стенах оказались сильнее своего принципиального соперника – «Руны». Это позволило «заводчанам» обойти московский коллектив в таблице, после чего первая строчка по итогам регулярки зависела только от самого «Уралмаша». Необходимо было лишь в последнем туре обыграть дома главного аутсайдера турнира – «СШОР-Локомотив-Кубань».

С поставленной задачей подопечные Милоша Павичевича успешно справились. Краснодарская команда была разгромлена со счетом 123:66, и «Уралмаш» установил сразу два рекорда сезона. Во-первых, набрал 123 очка. Во-вторых, одержал самую крупную победу – с разницей «+57». Этот успех позволил екатеринбуржцам финишировать первыми: у «Уралмаша» и «Руны» по 26 побед и два поражения, но по личным встречам «заводчане» оказались выше в турнирной таблице.

Интересно, что, несмотря на то, что в игре у «Уралмаша» получалось практически все, в первой четверти произошел один неприятный эпизод. Разыгрывающий «Уралмаша» Антон Глазунов и центровой Джавонте Даглас сначала что-то высказывали друг другу на повышенных тонах, а затем Даглас неожиданно для всех схватил Глазунова за шею. Игроков быстро разняли другие партнеры по команде, а Джавонте был удален с площадки. Но, кажется, конфликт исчерпан.

– В перерыве я подошел к Джавонте, мы обсудили ситуацию и то, из-за чего она произошла. Это была какая-то вспышка. Сейчас все в порядке, мы претензий друг к другу не имеем, – сказал Антон Глазунов после матча.

«Руна» в заключительном туре надеялась на осечку «Уралмаша» и гостила в Ревде, где встречалась с еще одной свердловской командой – «Темп-СУМЗ-УГМК». Встреча получилась более конкурентной, чем параллельный матч в Екатеринбурге. Полтора периода команды шли ровно, но затем гости стали уходить в отрыв. Итоговое преимущество «Руны» составило 15 очков (90:75), а одним из важных компонентов, благодаря которому москвичи увезли победу, стали подборы – 43 против 22. «Руна» финишировала вслед за «Уралмашем», а «Темп-СУМЗ-УГМК» занял третье место по итогам регулярного чемпионата.

Плей-офф Суперлиги стартует 2 апреля. «Уралмаш» встретится с «Тамбовом», «Руна» – с «Иркутом», «Темп-СУМЗ-УГМК» – с «Новосибирском», а «Химки» – с владивостокским «Динамо». Четвертьфинальные серии пройдут в формате до трех побед, первые два матча состоятся на площадках команд, занявших в регулярном чемпионате более высокие места. Полуфинальная и финальная серии, а также противостояние за третье место тоже будет проходить в формате до трех побед.