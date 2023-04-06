«Уралмаш» идет в чемпионском ритме

Фото: Пресс-служба "Уралмаша"

В мужской баскетбольной Суперлиге стартовали матчи плей-офф. В играх на вылет принимают участие две свердловские команды: екатеринбургский «Уралмаш» встречается с «Тамбовом», а ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» – с «Новосибирском». Промежуточные результаты у наших клубов – разные.

Показали дебютанту класс

«Уралмаш» – действующий чемпион Суперлиги – начал защиту своего титула противостоянием против новичка – «Тамбова». В стартовом матче в Екатеринбурге «заводчане» с первых же минут продемонстрировали разницу в классе – 25:10 после стартовой четверти. В дальнейшем преимущество хозяев только росло. К большому перерыву «Уралмаш» вел +20 (51:31), а итоговый счет на табло зафиксировал победу «Уралмаша» с разницей в 23 очка – 86:63.

Во втором матче «заводчане» буквально смяли своего соперника. Старт получился не таким резвым, как в первой игре (всего +4 после первой четверти), но затем екатеринбуржцы сильно прибавили и в итоге довели дело до разгрома – 100:58. Самым результативным игроком стал Александр Захаров, набравший 16 очков, а Джавонте Даглас оформил дабл-дабл – 14 очков и 14 подборов.

Теперь команды перемещаются в Тамбов, где в воскресенье, 9 апреля, состоится третий матч серии. В случае победы «Уралмаш» гарантирует себе место в полуфинале Суперлиги.

В Ревде – ничья

Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» финишировал в регулярном чемпионате на третьем месте и получил в соперники неуступчивый «Новосибирск». В нынешнем сезоне команды дважды встречались между собой и обменялись победами. Вот и в плей-офф противостояние получается упорным. В первой встрече две стартовые четверти команды шли ровно, к большому перерыву «Темп» вел со счетом 34:30. Решающей стал третий период, в котором гости выдали рывок в 15 очков и в итоге сумели довести дело до первой победы – 73:65.

Похожая ситуация была и во втором матче. Вновь +4 у «Темпа» после половины матча, но на этот раз ревдинцы уверенно действовали и во второй половине встречи, забрав победу со счетом 79:65 и сравняв счет в серии – 1:1.

Теперь команды проведут две встречи в Новосибирске – 8 и 10 апреля. Если счет в серии будет 2:2, то победителя противостояния выявит пятый матч, который состоится в Ревде 14 апреля.

«Лисицы» продолжают кошмарить женскую Премьер-лигу В чемпионате России среди женщин также начался плей-офф. Но серии на начальных этапах здесь короче (не до трех побед, как у мужчин, а только до двух), поэтому четвертьфиналы уже завершились. Никаких сенсаций не случилось. Свердловская «УГМК», которая в этом сезоне выиграла уже три турнира (Кубок России, Суперкубок и регулярный чемпионат), уверенно движется к очередному трофею. В четвертьфинале «лисицы» дважды разнесли красноярский «Енисей» – 85:51 (дома) и 74:63 (в гостях). Уралочки сыграли в текущем сезоне 38 матчей и все 38 выиграли. В полуфинале «УГМК» встретится с оренбургской «Надеждой» (4-е место в регулярном чемпионате), которая на первой стадии плей-офф не без труда прошла «Самару» (5-е место) – 68:69, 74:48 и 85:67. В другом полуфинале играют действующий чемпион страны – курское «Динамо» (3-е место по итогам регулярки) и столичная МБА (2-е место).