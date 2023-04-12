"Уралмаш" показал зрелищную игру во всех трех матчах против "Тамбова". Фото: Федор Серков/Пресс-служба "Уралмаша"

Свердловские баскетбольные клубы продолжают борьбу в плей-офф мужской Суперлиги. Екатеринбургский «Уралмаш», ставший победителем регулярного чемпионата, без проблем одолел в серии до трех побед «Тамбов». А ревдинскому «Темпу-СУМЗу-УГМК» и «Новосибирску» предстоит пятый решающий матч противостояния за выход в полуфинал турнира.

«Уралмаш» проблем не испытал

Действующий чемпион Суперлиги – «Уралмаш» – не стал откладывать выход в следующий раунд плей-офф в долгий ящик. После двух уверенных домашних побед екатеринбуржцы отправились в Тамбов, где команде необходимо было одержать всего одну победу. В третьем матче серии «заводчане» с первых же минут ушли в отрыв и не подпускали соперника к себе. После первой четверти преимущество екатеринбуржцев составляло восемь очков, а к большому перерыву счет был 49:28 в пользу «Уралмаша». «Заводчанам» оставалось лишь не провалиться во второй половине матча, и с этой задачей они справились. 91:68 и 3:0 в серии – «Уралмаш» уверенно шагнул в полуфинал Суперлиги. Самым результативным игроком третьего матча в составе екатеринбургской команды стал Александр Захаров, на счету которого 17 очков, а Кирилл Писклов оформил дабл-дабл: 13 очков и 10 передач.

– Спасибо сопернику за честную, серьезную борьбу в этой серии. Ну и, конечно, спасибо моим ребятам. Благодарен, что они после двух уверенных домашних побед подошли к третьему матчу с серьезным настроем, – отметил главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич.

Все решится в Ревде

А вот второй свердловский коллектив – ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» – продолжает сражение за путевку в полуфинал турнира. Ревдинцы финишировали третьими в регулярном чемпионате и получили в соперники неуступчивый «Новосибирск». В регулярном чемпионате команды обменялись победами и продолжили упорную борьбу уже в плей-офф.

Первые две игры серии прошли в Ревде. «Новосибирск» забрал победу в стартовом матче – 73:65, а «Темп» взял реванш во втором – 79:65. При равном счете серия переместилась в Новосибирск, где ревдинцы сделали еще один шаг к полуфиналу. «Темп» вел на протяжении всей третьей игры и сумел выйти вперед в серии – 68:54 и 2:1. Но хозяева все же довели дело до решающего пятого матча. Во второй домашней встрече игроки «Новосибирска» особенно отличились в трехочковых бросках, реализовав 9 из 15 попыток. «Темп» боролся до середины третьей четверти, но затем хозяева совершили рывок и набрали 11 очков подряд, что и предопределило победителя. 74:64 в пользу «Новосибирска», и серия возвращается в Ревду при счете 2:2.

«Темп-СУМЗ-УГМК» и «Новосибирск» – единственная пара, которой понадобился пятый решающий матч, в трех других противостояниях победитель уже известен. Помимо «Уралмаша» в полуфинал вышли «Химки» и «Руна».

14 апреля «Темп» примет «Новосибирск» в Ревде, начало – в 18:00 по уральскому времени. В случае победы свердловские баскетболисты в полуфинале сыграют с «Руной», а «Уралмашу» достанутся «Химки». Если же дальше в турнире пройдет «Новосибирск», то он будет играть в полуфинале с «Уралмашем», а в другой паре встретятся «Руна» и «Химки».