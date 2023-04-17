Экс-баскетболистка "УГМК" Бриттни Грайнер пишет книгу о своем пребывании в тюрьме

Фото: пресс-служба БК "УГМК"

Американская баскетболистка Бриттни ГРАЙНЕР, которая семь лет (с 2015-го по 2022-й) играла за свердловский БК "УГМК", пишет книгу о своем пребывании в российской тюрьме. Об этом сообщают СМИ США со ссылкой на книжное издательство "Альфред А. Кнопф". Книгу планируется выпустить через год — весной 2024-го.

Бриттни Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля 2022 года: в багаже спортсменки пограничники обнаружили несколько электронных сигарет с маслом каннабиса, которое на территории России считается наркотиком.

Американку приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, но 8 декабря 2022 года она была обменяна на россиянина Виктора Бута, который отбывал в США 25-летний срок. Баскетболистка провела в российской тюрьме почти десять месяцев.

"День моего ареста стал началом непостижимого периода в моей жизни, о котором я только сейчас смогу рассказать", — передает слова Бриттни Грайнер издательство "Альфред А. Кнопф", которое заключило со спортсменкой контракт на издание еще не написанной книги.

Мемуары Грайнер в настоящее время не имеют названия. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

В заявлении для прессы издательство сообщило, что книга будет "интимной и трогательной" и что Грайнер расскажет "в ярких деталях о своем мучительном опыте незаконного (по ее мнению.— Прим. ред.) задержания".

В активе Бриттни Грайнер уже есть одна книга — "В моей шкуре: моя жизнь на баскетбольной площадке и вне ее". Она была опубликована в 2014 году.