Нужный «Темп»

Ревдинский "Темп-СУМЗ-УГМК" с боем вырвал путевку в полуфинал Суперлиги. Фото: Пресс-служба "Темп-СУМЗ-УГМК"

В мужской баскетбольной Суперлиге определились все полуфиналисты. К екатеринбургскому «Уралмашу», московской «Руне» и подмосковным «Химкам» присоединился последний участник квартета – ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК».

Победитель регулярного чемпионата – «Уралмаш» – в четвертьфинале не испытал никаких проблем. «Заводчане» в трех матчах одолели «Тамбов» и вышли в следующий раунд. Этому примеру последовала «Руна», финишировавшая в регулярном чемпионате на втором месте. Московский коллектив справился с «Иркутом» в трех играх и составил компанию «Уралмашу». Подмосковным «Химкам» потребовалось четыре встречи, чтобы одолеть «Динамо» из Владивостока и выйти в полуфинал турнира.

Единственной парой, которой не хватило даже четырех игр для выявления победителя, были «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Новосибирск». Команды одержали по одной домашней и одной гостевой победе, и судьба последней путевки в полуфинал решалась в Ревде в пятом поединке. И в этом матче хозяевам пришлось проявлять весь свой характер.

Ревдинцы уступали по ходу трех четвертей, причем после стартового отрезка «Новосибирск» вел с преимуществом в десять очков – 21:11. «Темп» периодами сокращал отставание, но при этом гости продолжали лидировать. Перед заключительной десятиминуткой ревдинцы уступали пять очков (53:58), а началась четвертая четверть с точного попадания от гостей (53:60). И в этот момент «Темп» взял себя в руки и выдал сумасшедший рывок со счетом 16:2. Отставание в семь очков превратилось в преимущество в семь очков. Денис Левшин и Дмитрий Злобин отметились трехочковыми, а Дмитрий Артешин сначала забил с фолом, а затем также забросил из-за дуги. После такого переворота игры «Новосибирск» так и не сумел прийти в себя. 74:64 – волевая победа «Темп-СУМЗ-УГМК», который стал последним полуфиналистом турнира.

Таким образом, «Уралмаш» в полуфинале сыграет с «Химками», а «Темп-СУМЗ-УГМК» – с «Руной». 20 и 22 апреля состоятся первые матчи в Екатеринбурге и Москве соответственно. Третий и, если понадобится, четвертый матчи пройдут в Подмосковье и Ревде 26 и 28 апреля. Если в сериях будет ничейный счет, то решающие пятые матчи пройдут в Екатеринбурге и Москве 2 мая.