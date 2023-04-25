«Уралмаш» в шаге от финала Суперлиги

Фото: Пресс-служба "Уралмаша"

В мужской баскетбольной Суперлиге состоялись первые матчи полуфинальных серий. Екатеринбургский «Уралмаш», защищающий титул чемпиона, на своем паркете дважды оказался сильнее «Химок» и уверенно повел в серии. А вот ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» в упорной борьбе на выезде дважды уступил московской «Руне».

«Заводчане» в первой игре в ДИВСе заставили понервничать своих поклонников, проиграв стартовую четверть со счетом 13:18. Правда, уже к большому перерыву екатеринбуржцы вели 41:33 и, казалось, контролируют игру. Но качели продолжились и во второй половине встречи: гости выровняли положение, и перед заключительной четвертью на табло горели цифры 59:59. «Уралмаш» сумел собраться и более уверенно провел решающий отрезок, вырвав итоговую победу со счетом 80:72.

Зато во второй игре в Екатеринбурге хозяева проблем не испытали. С первой четверти «Уралмаш» добыл себе комфортный отрыв и держал «Химки» на расстоянии. 87:73 и 2:0 в серии – екатеринбуржцы делают два шага на пути к финалу Суперлиги.

А вот у второго свердловского коллектива, который выступает в турнире – ревдинского «Темп-СУМЗа-УГМК», – возникли ожидаемые проблемы. В полуфинале свердловскому коллективу противостоит действующий серебряный призер турнира и одна из сильнейших команд Суперлиги – московская «Руна». Ревдинцы, в тяжелейшем противостоянии прошедшие «Новосибирск», навязывают борьбу и в полуфинале турнира, но пока результаты складываются не в пользу «Темпа». Первые два матча серии прошли в Москве. В стартовом поединке на протяжении всей игры команды шли ровно, никто не мог уйти в отрыв. Все решилось в самой концовке, в которой игроки «Руны» были точнее – 66:60. Во втором матче ревдинцы выиграли первую четверть (19:14), но на большее сил не хватило. «Руна» сумела добыть вторую победу (87:76) и повести в серии со счетом 2:0.

Третьи матчи противостояний пройдут уже 26 апреля, в Подмосковье и Ревде соответственно. Если понадобится, четвертые поединки состоятся там же, но 28 апреля. Если в серии после четырех матчей будет ничейный счет, то решающие встречи пройдут в Екатеринбурге и Москве 2 мая.