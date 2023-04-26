Шестнадцатикратные

Фото: Пресс-служба "УГМК"

В Курске завершился третий матч финальной серии чемпионата России по баскетболу среди женщин между местным «Динамо» и екатеринбургским клубом «УГМК». «Лисицы» уверенно забрали победу на площадке соперниц, завершили серию в свою пользу и вернули себе чемпионский титул, утраченный в прошлом году.

Баскетболистки «УГМК» доминировали на российской арене c 2009 года, не отдавая никому звание чемпионок страны. Однако прошлый сезон стал для многих неожиданным. «Лисицы» дошли до финала, где в шестой раз подряд встретились с курским «Динамо». Но на этот раз курские баскетболистки совершили сенсацию и прервали серию «УГМК» из 13 побед в чемпионате России подряд. «Динамо» выиграло серию со счетом 3:1 и впервые в своей истории выиграло золотые медали турнира.

В новый сезон екатеринбургские баскетболистки вошли с огромным желанием поквитаться с курской командой. Первый шаг был сделан в октябре: «УГМК» и «Динамо» встретились в матче за Суперкубок России, и «лисицы» одержали победу со счетом 78:74, причем сделали это на площадке соперниц.

В Кубке России команды так и не пересеклись. Если «УГМК» уверенно дошел до финала, то вот «Динамо» оступилось в полуфинале, проиграло «МБА» и покинуло турнир. А екатеринбургские баскетболистки завоевали второй трофей в сезоне, обыграв соперниц из Москвы в финале – 75:70.

Но главной целью «лисиц» было возвращение титула чемпионок России, и здесь екатеринбурженки действовали очень уверенно. Первый этап регулярного этапа «УГМК» прошел без поражений, одержав 22 победы. На втором этапе «лисицы» добавили в свой актив еще десять побед и безоговорочно заняли первое место. В плей-офф «УГМК» не заметил «Енисей» и «Надежду», обыграв их в серии до двух побед. А в финале в седьмой раз подряд екатеринбурженок ждало курское «Динамо».

«УГМК» имел преимущество своей площадки, поэтому первые два матча в серии до трех побед прошли в Екатеринбурге. В первом «лисицы» особых проблем не испытали (76:61), а вот во втором победа далась с большим трудом – 82:80. Третий и, как оказалось, решающий матч прошел в Курске, где хозяйкам не оставили никаких шансов. 79:56 и 3:0 – «УГМК» вернул себе титул чемпиона России, выигранный в шестнадцатый раз в истории. Самым ценным игроком турнира была признана Мария Вадеева из «УГМК», в символической сборной компанию ей составила Александрия Бентли.

Триумфальный сезон «УГМК» Количество матчей – 44 Количество побед – 44 Трофеи: Суперкубок России, Кубок России, чемпионат России Личные встречи с курским «Динамо» – 8:0 Лучший игрок чемпионата России – Мария Вадеева