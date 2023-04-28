Спасительная секунда «Уралмаша»

Точные штрафные броски от Джавонте Дагласа вывели «Уралмаш» в финал суперлиги. Фото: Пресс-служба «Уралмаша».

В мужской баскетбольной Суперлиге определились участники решающих матчей за медали турнира. Екатеринбургский «Уралмаш» в финале встретится с московской «Руной», а ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» поборется за бронзовые награды с «Химками».

Действующий чемпион турнира – «Уралмаш» – сделал себе хороший задел, одержав две победы в стартовых матчах с «Химками». Дело оставалось за малым: добыть одну победу в гостях и выйти в финал Суперлиги во второй раз подряд. Но на деле это оказалось не так просто.

В третьем матче серии екатеринбуржцы выиграли первую четверть, но затем хозяева перехватили инициативу, вышли вперед и долгое время лидировали. За 17 секунд до конца основного времени счет был 77:73 в пользу «Химок» и, казалось, четвертой игры серии не избежать. Но «Уралмаш» совершил чудо.

После тайм-аута Игорь Новиков забросил трехочковый и за 8 секунд до финальной сирены счет стал 77:76 в пользу хозяев, но при этом владение мячом было у «Химок». Александр Захаров совершил перехват на своей половине площадки и сделал передачу на Джавонте Дагласа, который пошел в атаку и заработал фол за секунду до сирены. Даглас отправился на линию штрафных бросков и совершил два точных попадания, несмотря на гул подмосковной арены. 78:77 – «Уралмаш» вырвал путевку в финал на последней секунде третьего матча. Джавонте Даглас и Кирилл Писклов оформили в этой встрече дабл-дабл: у Дагласа 15 очков и 10 подборов, у Писклова – 11 очков и 10 подборов.

Соперником «Уралмаша» по финалу станет московская «Руна». Команды прекрасно знают друг друга: в прошлом году именно они разыграли между собой чемпионский титул. В этом сезоне «Руна» встречалась в полуфинале с ревдинским «Темпом-СУМЗом-УГМК», и, как и «Уралмаш», добилась двух домашних побед в стартовых встречах. Однако, в отличие от игры в Подмосковье, где все решилось на последней секунде, интриги в матче в Ревде не получилось. С самого начала третьего матча серии московские баскетболисты ушли в отрыв, к большому перерыву вели с преимуществом в 12 очков и сохранили его до финальной сирены. 91:78 и 3:0 – «Руна» стала вторым финалистом Суперлиги, а «Темп» сыграет за бронзу.

Финальная серия между «Уралмашем» и «Руной» стартует 7 и 10 мая в Екатеринбурге. Третья, и, если понадобится, четвертая игра, состоятся в Москве 13 и 15 мая. В случае ничейного результата пятая встреча пройдет в столице Урала 18 мая.

«Темп» также начнет серию за бронзовые медали дома: 6 и 8 мая «Темп» и «Химки» сыграют в Ревде, 12 и 14 (если понадобится) – в Подмосковье. В случае ничейного результата решающая игра пройдет в Ревде 17 мая.