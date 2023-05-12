БК «Уралмаш» не проигрывает на своей площадке уже 500 дней

«Заводчанин» Никита Балашов (на переднем плане) против Виктора Заряжко. Фото: Павел Ворожцов.

Баскетболисты екатеринбургского «Уралмаша» выиграли у столичной «Руны» два первых матча финальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги – 78:76 и 81:77. Чтобы второй год подряд стать чемпионом, «заводчанам» осталось выиграть еще одну встречу.

В прошлом году в финале чемпионата Суперлиги играли также «Уралмаш» и «Руна». Екатеринбуржцы тогда победили со счетом 3:0.

Первые матчи нового противостояния прошли в уральской столице, так как на предварительном этапе екатеринбуржцы заняли более высокое место, чем москвичи. Обе встречи прошли в упорной борьбе, и их исход решался на последних секундах. Мастеровитее и удачнее в обоих случаях оказались хозяева.

«Уралмаш» продолжил свою уникальную беспроигрышную серию на домашнем паркете. Последний раз на своей площадке «заводчане» проиграли 500 дней назад – 28 декабря 2021 года они уступили «Руне» со счетом 80:81. То поражение привело к отставке тренера уральцев Вадима Филатова. С той поры в команде сменилось три наставника, но домашних осечек никто из них не допускал.

Следующий матч финальной серии до трех побед состоится сегодня, 13 мая, в Москве. Если понадобится четвертая игра, то она пройдет также в столице 15 мая.

Параллельно проходит серия за бронзовые медали, в которой участвует еще один представитель Свердловской области – ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК». Его соперник – подмосковные «Химки». Серия началась с двух матчей в Ревде. Первый из них выиграли хозяева (87:53), второй – гости (77:59). Третья встреча прошла вчера в Химках, она завершилась после подписания этого номера «ОГ» в печать.