Мастера Золотые руки

Самым результативным игроком решающего матча стал американский уралмашевец Джавонте Даглас – 24 очка. Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» стал чемпионом российской Суперлиги – второй год подряд. В финальной серии подопечные Милоша ПАВИЧЕВИЧА одолели московскую «Руну» со счетом 3:0. Второй представитель Свердловской области – ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» – занял четвертое место, проиграв бронзу «Химкам» – 1:3.

Повторение пройденного

На первый взгляд, «Уралмаш» и «Руна» – равные соперники. В прошлом году именно они играли друг с другом в финале турнира, а в этом сезоне в регулярном чемпионате показали одинаковые результаты, выиграв по 26 матчей из 28 сыгранных. Но при этом в личных встречах преимущество свердловчан просто тотальное: в 2022–2023 годах соперники провели 8 матчей, и в каждом из них сильнее оказались уральцы. Они трижды выиграли в регулярных чемпионатах и 5 раз в финальных сериях плей-офф (прошлогодняя завершилась в пользу «заводчан» со счетом 3:0).

Первые две встречи нынешнего финала, состоявшиеся в Екатеринбурге, также закончились победами «Уралмаша», так что после переезда серии в Москву свердловчанам для завоевания титула надо было выиграть всего один раз. Они не стали откладывать дело в долгий ящик и добились желаемого в первой же встрече.

Итог матча – 80:77 – создает ощущение упорной борьбы. Но на самом деле хозяева за всю игру ни разу не вели в счете, а преимущество гостей несколько раз становилось просто подавляющим: в первой четверти «заводчане» вели 15 очков, а в середине третьей – даже 18. Периодически «Руна» устраивала погони, сокращала свое отставание, но как только это происходило, екатеринбуржцы ускорялись и вновь уходили далеко вперед.

«Уралмаш» второй год подряд выиграл финал Суперлиги, и второй год подряд – всухую, со счетом 3:0. По уровню игры команде пора переходить в элитный дивизион – Единую лигу ВТБ. Но там есть финансовые условия, которые екатеринбургский клуб пока выполнить не может.

ЦИФРЫ В прошлом сезоне команды Свердловской области взяли всего два трофея: баскетбольный «Уралмаш» выиграл Суперлигу, а мини-футбольная «Синара» завоевала Кубок России. Нынче клубы региона выиграли уже 6 турниров (в трех из них победили баскетболистки «УГМК»). Турниры, выигранные свердловскими командами в сезоне 2022–2023: БК «УГМК» – Кубок России, Суперкубок, чемпионат страны. МФК «Синара» – Кубок России. БК «Уралмаш» – 1 (чемпион Суперлиги). ВК «Локомотив-Изумруд» – Кубок Калачихина Число завоеванных трофеев может еще увеличиться: футбольный «Урал» находится в двух шагах от завоевания Кубка России.

Конец бронзового века

Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» играл в серии за третье место – пятый год подряд. Предыдущие четыре раза уральцы их непременно выигрывали, но на сей раз уступили.

Соперником «металлургов» по бронзовому финалу были подмосковные «Химки» – некогда один из сильнейших клубов страны, чемпион Единой лиги ВТБ-2011 и 11-кратный серебряный призер чемпионатов России, который вынужден был опуститься дивизионом ниже позапрошлым летом из-за серьезных финансовых проблем. Первый сезон в Суперлиге химчане отыграли ни шатко ни валко, а вот нынче уже подтянулись к лидерам.

В шестерке лучших – четыре свердловчанина Символическая пятерка лучших игроков: Разыгрывающий – Антон Глазунов («Уралмаш»). Атакующий защитник – Майкл Дэвис («Руна»). Тяжелый форвард – Джавонте Даглас («Уралмаш»). Легкий форвард – Денис Левшин («Темп-СУМЗ-УГМК»). Центровой – Евгений Фидий («Химки»). Самый ценный игрок чемпионата Суперлиги: Александр Захаров («Уралмаша»).

На предварительном этапе «Темп-СУМЗ-УГМК» занял более высокое место, и поэтому первые два матча финала прошли в Ревде. Хозяева убедительно выиграли первую встречу (87:73 – плюс 14), но также убедительно проиграли вторую (59:77 – минус 18). В ответных поединках в Химках игра была ровнее (преимущество победителя оба раза составило 8 очков), но зато оба матча закончились победами одной команды – подмосковной (66:58 и 74:66).