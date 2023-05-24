Екатеринбургский "Уралмаш" пополнил состав участников Единой лиги ВТБ

Фото: Пресс-служба "Уралмаша"

Екатеринбургский мужской баскетбольный клуб "Уралмаш" примет участие в Единой лиге ВТБ в сезоне 2023/2024. Об этом стало известно на заседании лиги, которое завершилось в эти минуты.

Екатеринбургский баскетбольный клуб второй раз подряд выиграл второй по силе дивизион - Суперлигу. Президент клуба Виктор Ганиенко после окончания сезона заявил, что клуб заручился поддержкой губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и регионального министерства спорта, после чего "Уралмаш" подал заявку на вступление в сильнейшую лигу страны - Единую лигу ВТБ.

- К нам приезжал с инспекцией Сергей Валентинович Кущенко, проверил материальную базу, оценил гостиницы, уровень сервиса, спортивные залы. Есть предварительные гарантии, о том, что объемы финансовой поддержки будут увеличены, но мы также продолжаем самостоятельный поиск дополнительных источников финансирования, - сказал Виктор Ганиенко.

На заседании лиги было принято решение, что "Уралмаш", а также финалист Суперлиги - московская "Руна" - в следующем сезоне поплнят ряды сильнейшей лиги страны. В турнире примут участие 14 команд: «Автодор» (Саратов), «Астана» (Астана, Казахстан), «Енисей» (Красноярск), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), МБА (Москва), «МИНСК» (Минск, Беларусь), «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «ПАРМА-ПАРИ» (Пермь), «Руна» (Москва), «Самара» (Самара), УНИКС (Казань), «Уралмаш» (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва).