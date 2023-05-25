«Уралмаш» – в элите

Фото: Павел Ворожцов

Баскетбольный клуб «Уралмаш» в сезоне 2023/2024 выступит в сильнейшем дивизионе страны – Единой лиге ВТБ. «Заводчане» вместе с соперником по финалу Суперлиги – «Руной» – присоединились к элите мужского баскетбола.

«Уралмаш» – победитель двух последних сезонов Суперлиги (второго по силе дивизиона страны). В прошлом году екатеринбуржцы также подавали заявку на вступление в Единую лигу ВТБ. Тогда эта заявка была отклонена, так как во Дворце игровых видов спорта шла реконструкция, а верхнепышминский ДИВС не соответствовал стандартам элитного дивизиона. «Уралмаш» вновь выступил в Суперлиге, снова победил «Руну» в финале и стал двукратным победителем турнира. После этого клуб вновь подал заявку.

– Мы получили официальную поддержку от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и регионального министерства спорта. К нам приезжал с инспекцией Сергей Валентинович Кущенко, проверил материальную базу, оценил гостиницы, уровень сервиса, спортивные залы, – рассказал президент клуба Виктор Ганиенко.

Финансовые условия для вступления в Единую лигу ВТБ были соблюдены, реконструированный ДИВС готов принимать сильнейшие команды страны.

– Поздравляю «Уралмаш» и «Руну» с тем, что они единогласно приняты в состав Лиги, – отметил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. – Хотя были вопросы, и они, кстати, остаются – эти клубы приняты в Единую лигу с испытательным сроком в один год. Прошедший сезон показал, что новички – МБА и «Самара» – достаточно серьезно готовились к вступлению в Лигу ВТБ. У «Уралмаша» новый роскошный зал в Екатеринбурге, а вот «Руна» будет играть во Дворце спорта «Динамо». Финансовые условия соблюдены. Молодежные команды в обязательном порядке будут участвовать в молодежной Лиге ВТБ – это наше непременное условие.

«Областная газета» узнала об этой новости, что называется, из первых уст. Во время интервью нашей газете, которое в скором времени будет опубликовано, министру физической культуры и спорта Свердловской области Леониду Рапопорту позвонил президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко, только освободившийся с заседания лиги.

– Леонид Аронович, вы просили позвонить, как все закончится. «Уралмаш» и «Руна» – участники Единой лиги ВТБ. Спасибо вам лично за оказанные поддержку и помощь в этом вопросе и, конечно, Евгению Владимировичу Куйвашеву, – сказал Виктор Ганиенко.