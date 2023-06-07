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Спорт / Баскетбол
7 июня 2023, 17:31

«Уралмаш» сохраняет лидеров

Фото: Пресс-служба "Уралмаша"

Фото: Пресс-служба "Уралмаша"

Баскетбольный клуб «Уралмаш» спустя почти 50 лет вернулся в сильнейший дивизион страны. В следующем сезоне команда впервые сыграет в Единой лиге ВТБ. До начала тренировочных сборов команде необходимо укомплектовать состав, который будет играть в элите отечественного баскетбола.

Две подряд победы в чемпионате Суперлиги – отличный результат для «Уралмаша». Но для того, чтобы конкурировать в Единой лиге ВТБ, во-первых, нужно сохранить своих лидеров, а во-вторых, провести усиление состава.

Екатеринбургский клуб начал с первого пункта. Прежде всего, руководство «Уралмаша» переподписало контракт с наставником команды Милошем Павичевичем. Черногорский специалист с российским паспортом подхватил команду перед плей-офф и сумел успешно привести ее к чемпионству. 

Следом пошли продления контрактов с лидерами команды. На два года в «Уралмаше» остается один из двух легионеров клуба – Джавонте Даглас. Американец – один из лучших в команде по набранным очкам (13,7 в среднем за игру), при этом Джэй-Джэй лучший в «Уралмаше» по подборам. 

В «Уралмаше» остались лучший игрок сезона 2022/2023 Александр Захаров и лучший разыгрывающий Суперлиги Антон Глазунов. Вклад обоих игроков в итоговую победу команды трудно переоценить. Захаров провел свой лучший сезон, брал на себя игру в ответственные моменты и часто решал исходы матчей самостоятельно. А без опытнейшего разыгрывающего Антона Глазунова нынешний «Уралмаш» тяжело представить.Также новые соглашения с клубом заключили олимпийский призер Кирилл Писклов, разыгрывающий Игорь Новиков и центровой Никита Балашов. Все они еще как минимум на сезон остаются в «Уралмаше». Новиков и Балашов в этом сезоне сыграли все 36 матчей сезона, Кирилл принял участие в 34 встречах.

Екатеринбургский клуб сохранил основной костяк команды, который и привел клуб к победе в Суперлиге. Теперь руководству и тренерскому штабу необходимо думать об усилении состава игроками, имеющими опыт игры в Единой лиге ВТБ, без этого «заводчанам» сражаться весь сезон в элитном дивизионе будет крайне сложно.

Областная газета Свердловской области
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