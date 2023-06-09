Баскетболистки «УрФУ» покорили Лигу Белова

Баскетболистки «УрФУ Сима-Ленд» с заветным трофеем Фото: Пресс-служба АСБ.

В Лиге Белова, организованной Ассоциацией студенческого баскетбола (АСБ),определились победители и призеры сезона-2022/2023.В финалах женского и мужского турнира играли две екатеринбургские команды– «УрФУ Сима-Ленд» и «УрФУ».

Женский клуб «УрФУ Сима-Ленд» во второй раз подряд пробился в решающий матч Лиги Белова. На этот раз в соперницах у екатеринбурженок были студентки санкт-петербургского ГУТИД. Эти команды прекрасно знали друг друга, они в третий раз подряд разыгрывали между собой престижный трофей. Баскетболистки «УрФУ Сима-Ленд» лидировали на протяжении всего матча, но оторваться в счете сумели только в заключительной четверти, когда совершили рывок – 12:2. Как итог – 79:71 в пользу екатеринбургской команды, которая выиграла турнир второй раз подряд. Самым ценным игроком Суперфинала стала Елена Баженова из ­«УрФУ Сима-Ленд», которая набрала 27 очков и сделала 12 подборов.

На следующий день состоялся мужской финал Лиги Белова, где также встречались команды из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга – «УрФУ» и БГТУ «Военмех». Петербуржцы впервые участвовали в Лиге Белова, но это не помешало им добраться до финала. Екатеринбуржцы выиграли первую четверть со счетом 30:16, но в дальнейшем игра у баскетболистов «УрФУ» не складывалась. Игроки «Военмеха» выровняли положение, а в третьей четверти организовали гандикап, который сумели удержать до финальной сирены. 83:78 – «Военмех» стал победителем мужской Лиги Белова, а баскетболисты «УрФУ» завоевали серебряные награды.

Главными героями матча за золото в составе БГТУ «Военмех» стали центровой Егор Леонов, набравший 24 очка и совершивший 20 подборов, а также защитник Вячеслав Земсков, с 29 баллами ставший самым результативным игроком встречи. В составе «УрФУ» 22 очка в свой актив записал защитник Константин Щербаков.