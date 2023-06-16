«Заводчане» идут за вторым трофеем

Фото: Пресс-служба РФБ

В чемпионате России по баскетболу 3х3 определились участники финального этапа среди мужских команд. В семерку лучших коллективов вошел и спортивный клуб Свердловской области «ХелиТаб» в составе двух представителей екатеринбургского «Уралмаша» – лучшего игрока Суперлиги прошедшего сезона Александра ЗАХАРОВА и призера Олимпийских игр в этом виде программы Кирилла ПИСКЛОВА, а также двух профессиональных баскетболистов 3х3 – Игоря ЛУБЕНЧЕНКО и Данила ПАУКОВА.

Чемпионат России по баскетболу 3х3 стартовал еще в январе. Всего турнир предусматривал собой 16 этапов, разбитых на пары (тандемы). Победители этапов и тандемов зарабатывали баллы, которые шли в итоговую турнирную таблицу. По итогам всех этапов восемь команд зарабатывали путевки в финал чемпионата России, который состоится в Перми с 28 июня по 2 июля. Семь из них – лучшие по итоговому рейтингу, еще одна – обладательница wild-card от организаторов.

Перед заключительным этапом регулярного чемпионата все семь участников финала, которые отбирались по рейтингу, уже были известны (в их числе был и «ХелиТаб»). Но команды могли улучшить свои позиции перед завершающим этапом, поэтому игры получились насыщенными и упорными.«ХелиТаб» попал в группу D, где встречался с Khimki Power и действующим чемпионом России – Inanomo. Несмотря на солидную оппозицию, екатеринбуржцы одержали две победы. Бросок Александра Захарова помог команде выиграть у коллектива из Химок (17:16), а с чемпионом страны «ХелиТаб» разобрался со счетом 16:14 и получил путевку в финал этапа. Это был лучший результат сезона: ни разу екатеринбуржцы не играли в финале.

В решающей игре «ХелиТаб» встречался с победителем регулярного чемпионата – «Самарой». На протяжении всего матча в счете вели самарцы, на последней минуте екатеринбуржцы сократили отставание до одного очка, но перевести дело в овертайм уральцы не смогли. 20:18 в пользу «Самары», которая одержала пятую победу на этапах регулярного сезона, а «ХелиТаб» впервые занял второе место.

В итоге екатеринбургский коллектив финишировал на шестой позиции по итогам регулярного чемпионата. В финальном этапе, где и определится новый чемпион страны, сыграют «Самара» (Самара, 650 очков), «Руна» (Москва, 605 очков), Inanomo (Москва, 570 очков), ЦОП Bad Boys (Санкт-Петербург, 560 очков), Bionord Pro (Пермь, 555 очков), «ХелиТаб СКСО» (Екатеринбург, 400 очков), Khimki Power (Химки, 400 очков). Последнего участника финала определят организаторы турнира.

Отметим, что в сезоне-2023 принимал участие еще один свердловский коллектив – Stella Pro, который занял итоговое 11-е место, набрав 180 очков. Финальные матчи чемпионата состоятся в Перми с 28 июня по 2 июля.