Игроков – трое, кольцо – одно

Екатеринбург принимал турниры по баскетболу 3х3 самого высокого уровня . Фото: Павел Ворожцов.

«Областная газета» запустила проект, посвященный Международному фестивалю университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. В программе турнира - соревнования по 14 видам спорта, о которых мы будем подробно рассказывать. В первом выпуске был мини-футбол, самбо и дзюдо, на очереди – баскетбол 3х3.

На Международном фестивале университетского спорта баскетбол 3х3 будет представлен впервые. Ранее в рамках Универсиад студентам предоставлялась возможность проявить себя лишь в стандартной вариации баскетбола. Однако после Олимпийских игр в 2020 году, где молодой аналог классической версии заполучил любовь многих болельщиков, баскетбол 3х3 был включен в программу предстоящего турнира в Екатеринбурге.

Баскетбол 3х3 изначально был уличной вариацией обычного баскетбола. В Америке, где этот вид спорта пользуется особенно большой популярностью, не у всех была возможность расположить на домашнем участке площадку полноценного размера, поэтому играть решили только на одно кольцо и меньшим количеством баскетболистов. Во второй половине XX века такой досуг приобрел массовый характер, и одно кольцо можно было увидеть не только на частных территориях, но и возле много­этажек и детских площадок.

На мировой арене баскетбол 3х3 появился недавно. В 2007 году этот вид спорта включили в программу Азиатских игр в помещении. А чуть позже, через три года, баскетбол 3х3 появился в программе юношеских Олимпийских игр. В том же году Международная федерация баскетбола (ФИБА) составила единые правила соревнований и дала новому виду баскетбола название «3х3». В 2020 году баскетбол 3х3 включили в олимпийскую программу.

Стритбол на Среднем Урале

Баскетбол 3х3 в Свердловской области появился в конце 90-х годов.

В 2019-м Екатеринбург стал городом, который принял представительный международный турнир «3х3 Ekaterinburg challenger». Участниками стали пять команд из четырех стран – российские «Гагарин» и «Королев», сербская «Ралья», чешский «Гумполец» и китайский «Пекин». Все они входили в мировой топ-20.

В баскетболе 3х3 проведение домашних соревнований приносит стране дополнительные баллы, которые повышают ее рейтинг. Россия как страна, организовавшая «3х3 Ekaterinburg challenger» и аналогичное соревнование в столице «Moscow challenger», по итогам этих пред­олимпийских турниров вышла на Олимпийские игры 2020 года напрямую – без участия в квалификационных играх.

Не менее значимым для Екатеринбурга событием было проведение осенью 2022 года Кубка России 3х3. Участниками стали 48 команд, а сам турнир прошел в ТРЦ «VeerMoll». В женском разряде Свердловскую область представляли «Сима-Ленд» и «Сима-Ленд-2». Первая попала в плей-офф, где в 1/4 уступила московским «Матрешкам», а вторая закончила борьбу за Кубок, так и не выйдя из группы.

В мужской части сетки также присутствовали две уральские команды: «Грязные парни» (Каменск-Уральский) и Stella Pro (Екатеринбург). Каменск-уральские баскетболисты, в отличие от екатеринбуржских, начали турнир с группового этапа, где показали себя достаточно уверенно. Однако обе команды выбыли из соревнования на 1/8 финала.

Наши звезды

На Олимпийских играх в Токио в составе мужской сборной России из четырех игроков двое представляли Свердловскую область – это Илья Карпенков и Кирилл Писклов. Из столицы Японии Илья и Кирилл привезли серебряные медали Игр.

Илья Карпенков на протяжении четырех сезонов выступает за клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» на позиции центрового. Кирилл Писклов является игроком екатеринбуржского клуба «Уралмаш». На счету обоих спортсменов есть золото Европейских игр 2019 года, которые проходили в Минске.

Шансы на Фестивале

Российская федерация баскетбола и Ассоциация студенческого баскетбола утвердили список команд, которые представят страну на предстоящем турнире по баскетболу 3х3 в рамках Международного фестиваля университетского спорта. Победители прошедшего осенью 2022 года Суперфинала АСБ 3х3 станут участниками Фестиваля – мужская команда Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) и женская команда Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). При этом турнир не обойдется и без местных команд: на домашних соревнованиях выступят и мужская, и женская команды Уральского федерального университета (УрФУ).

– Ожидания от Фестиваля самые положительные, – рассказал «Областной газете» игрок команды «УрФУ» Илья Мамонов. – Не каждому спортсмену дается такая возможность представлять свой университет, а также страну на таком высоком уровне. В Екатеринбурге соберутся сильнейшие студенты из разных стран, чтобы выяснить, кто же из них достоин вступить на высшую ступень пьедестала почета. Совсем скоро мы начинаем подготовку, впереди тяжелая работа, которую предстоит проделать. Состав нашей команды, скорее всего, изменится. К составу, которым мы выступали на АСБ 3х3, добавятся и другие игроки нашего университета.

Правила игры Баскетбол 3х3 проходит на площадке длиной 11 метров и шириной 15 метров. Ключевым отличием является одно кольцо и количество игроков. В одной команде их может быть максимум 4 – три игрока на площадке и один запасной. Игра идет один период, который состоит из 10 минут. Задача игроков набрать 21 очко. Если одна из команд справляется с этим раньше окончания основного времени, то встреча останавливается. Если в основное время командам не удалось определить победителя, то игра переходит в овертайм, целью которого является набор двух очков.