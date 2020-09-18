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Спорт / Биатлон
18 сентября 2020, 16:33

IBU бережёт резервистов и юниоров

Юниоры и резервисты должны начать свой международный сезон только в 2021 году. Фото: Евгений Тумашов/biathlonrus.com/media

Юниоры и резервисты должны начать свой международный сезон только в 2021 году. Фото: Евгений Тумашов/biathlonrus.com/media

Международный союз биатлонистов (IBU) скорректировал предстоящий календарь международного сезона. Так, второй по силе старт в мировом биатлоне – Кубок IBU – перенесли на январь 2021 года. В ноябре и декабре этапы не состоятся.

Ранее планировалось, что в Кубке IBU будет восемь этапов. Стартовать он должен был в Швеции 23 ноября. Но теперь начало назначено на 11 января – место пока уточняется. Таким образом, останется лишь пять этапов. Завершится Кубок 14 марта.

Кроме того, IBU отменил все соревнования юниорского Кубка в сезоне 2020/2021 (три этапа) и открытый чемпионат Европы среди юниоров, который должен был пройти с 1 по 7 февраля в Латвии.

Но взрослый чемпионат Европы в Польше пока собираются провести в запланированные даты – с 24–31 января, как и чемпионат мира среди юниоров в Австрии – с 24 февраля по 7 марта.

Примечательно, что календарь основного старта – Кубка мира по биатлону – пока остался без изменений. Его по-прежнему планируют начать 28 ноября в Финляндии двумя индивидуальными гонками. Чемпионат мира также оставили без изменений: с 9 по 21 февраля в Словении.

В IBU отмечают, что следят за ситуаций с коронавирусом. И если она ухудшится, решение об отмене или переносе стартов Кубка мира будет принято на заседании исполкома организации 26–27 сентября.

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  • Опубликовано в №174 от 19.09.2020 
Областная газета Свердловской области
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