Уральскую биатлонистку Екатерину Глазырину временно отстранили от соревнований из-за подозрений в применении допинга

Екатерина Глазырина. Фото: Ximeg / CC BY-SA 3.0

Отдел по обеспечению добросовестности биатлонистов (BIU) – подразделение Международного союза биатлонистов, занимающееся, в частности, вопросами нарушения антидопинговых правил, временно отстранил от соревновательной деятельности двух спортсменов. Одна из них – екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина.

В сообщении, опубликованном на сайте Международного союза биатлонистов (IBU), говорится, что Екатерина Глазырина, а также Тимофей Лапшин (с 2017 года он выступает за команду Южной Кореи) временно отстранены от соревнований на основании доказательств из доклада Ричарда Макларена и базы данных (LIMS) из Московской антидопинговой лаборатории.

Если для Лапшина это первый случай, то вот 33-летняя Екатерина Глазырина уже отбывала двухлетнюю дисквалификацию. Официально она считалась с 24 апреля 2018 (тогда же были аннулированы результаты с 19 декабря 2013-го по 10 февраля 2017 года). Но так как биатлонистка была отстранена от соревнований ещё в 2017-м, этот срок был засчитан в зачёт двухлетней дисквалификации.

В 2019-м Екатерина вернулась в биатлон и даже довольно успешно выступала на Кубке IBU – втором по силе старте в международном кубковом календаре. Она выигрывала, занимала призовые места и в итоге остановилась на втором месте в общем зачёте по итогам всего сезона. Совсем недавно Екатерина выиграла золотую медаль на чемпионате России по летнему биатлону.

Примечательно, что поводом для отстранения трёхлетней давности были также данные из доклада Макларена и базы LIMS из Московской лаборатории.

Что же произошло сейчас – пока вопрос без ответа. Союз биатлонистов России (СБР), во главе с новым президентом Виктором Майгуровым, довольно быстро отреагировал на происходящее и заявил, что речь идёт о нарушениях, предположительно совершённых в 2013 году на внутрироссийских соревнованиях.

«Чтобы разобраться в ситуации, необходимо изучить поступившие от BIU документы. В свою очередь, спортсменам предоставлены 10 дней для того, чтобы высказаться по поводу временной дисквалификации, и 14 дней – чтобы дать свои комментарии относительно предполагаемого нарушения», – говорится в сообщении СБР.

Сама спортсменка пока не дала никаких комментариев по новым обвинениям.

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