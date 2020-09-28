Кубок мира по биатлону оптимизировали

Фото: Пресс-служба СБР

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал изменённое расписание Кубка мира в сезоне 2020/2021. Мест проведения соревнований стало вдвое меньше.

В шведском Эстерсунде и французском Анси, как это планировалось ранее, этапов Кубка мира не будет. Чтобы избежать в условиях пандемии коронавируса лишних переездов и минимизировать риск возникновения заболеваний, до конца текущего года по два этапа примут финский Контиолахти (27 ноября – 6 декабря) и австрийский Хохфильцен (7–20 декабря).

Кубок IBU, все этапы которого были перенесены на 2021 год, также состоится в сдвоенном формате. Два первых пройдут с 11–23 января в Арбере (Германия), третий и четвёртый 8–21 февраля примет Осрблье (Словакия), пятый 8–4 марта пройдёт в Риданне (Италия). Открытый чемпионат Европы состоится 24–31 января в польском городе Душники-Здруй.

У мужчин самым титулованным победителем общего зачёта Кубка мира является француз Мартен Фуркад, побеждавший за свою карьеру семь раз, шесть побед на счету норвежца Уле-Эйнара Бьёрндалена. Наибольших успехов из представителей отечественного биатлона добился свердловчанин Сергей Чепиков, становившийся обладателем Кубка мира дважды – в 1990 и 1991 годах. В женских соревнованиях чаще других побеждала Магдалена Форсберг из Швеции (шесть раз). Обладательницами Кубка мира становились уроженки Свердловской области Елена Головина (1989), Светлана Давыдова-Печёрская (1991) и Светлана Парамыгина (1994).

Даты проведения чемпионата мира по биатлону остались без изменения – соревнования пройдут с 9 по 21 февраля 2021 года в Поклюке (Словения). Решение по январским этапам Кубка мира будет принято в октябре, по февральским и мартовским – в ноябре. При этом, напомним, что отменены все соревнования юниорского Кубка в сезоне 2020/2021 (три этапа) и открытый чемпионат Европы среди юниоров, который должен был пройти с 1 по 7 февраля в Латвии.

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