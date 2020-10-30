Сергей Чепиков станет одним из членов совета Федерации биатлона Свердловской области Фото: Александр Зайцев

Уральский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Сергей Чепиков войдёт в совет Федерации биатлона Свердловской области. Напомним, что на прошлой неделе региональную федерацию возглавилАнтон Шипулин (он сменил Владимира Рощина).

Сергей Чепиков в свою очередь отметил, что именно Антон Шипулин позвал его в совет.

«Я дал согласие войти в совет при Федерации. Антон пригласил меня», – сказал Чепиков РИА Новости.

Кто ещё вошёл в новый совет, пока неизвестно. На сайте Федерации значится, вероятно, старый состав, куда входят Радик Васильев, Вячеслав Инишев, Анатолий Кирсанов, Владимир Лагунов, Виталий Санников, Михаил Шашилов (он сейчас возглавляет женскую сборную России по биатлону).

Сергей Чепиков ранее входил в состав правления Союза биатлонистов России (СБР), а также занимал пост вице-президента СБР по спорту. После избрания нового президента Союза, которым стал уроженец Североуральска Виктор Майгуров, Чепиков не вошёл в новый состав правления.

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