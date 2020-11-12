На предстоящем Конгрессе IBU не будут рассматривать вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России

Мировой биатлон в Россию пока не вернётся. Фото: Данил Паливода

На ближайшем конгрессе Международного союза биатлонистов (International Biathlon Union, – IBU) не будет рассмотрен вопрос о восстановлении в правах Союза биатлонистов России (СБР). Это значит, что наша федерация останется в статусе временного члена и, в числе прочего, не сможет принимать международные соревнования под эгидой IBU.

Как сообщили агентству ТАСС в IBU, в предварительной повестке нет тем, касающихся членства национальных федераций. С учётом того, что конгресс пройдёт завтра, 14 ноября, вряд ли этот вопрос будет включён в последний день. Нет этой темы в релизе, который опубликован на официальном сайте IBU. Конечно, существует раздел «прочие темы», где, наверное, можно попытаться поднять данный вопрос. Но шансов на это почти нет.

СБР «ограничен» с 2017 года. Тогда IBU принял такое решение в ответ на действия Международного олимпийского комитета о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за случаев нарушения антидопинговых правил. ОКР, впрочем, с тех пор уже восстановили, а вот членство СБР – по-прежнему нет.

Временный статус даёт право спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой IBU под своим флагом. Но Россия не имеет права голоса в Международном союзе биатлонистов, не имеет права выдвигать своих представителей в руководящие органы.

Кроме того, наша федерация не может вносить предложения на рассмотрения исполкомом или конгрессом. А это бы сейчас было как раз кстати, поскольку IBU, например, поддерживает решение об аннулировании результатов Евгения Устюгова. На кону, напомним, не только его медали, но и награды олимпийских четвёрок в 2010 и 2014 годах. Золота и бронзы рискуют лишиться Антон Шипулин и ещё несколько человек. Вмешаться в эту ситуацию на уровне руководства IBU, имея официальные инструменты борьбы, СБР, увы, не может.

И ещё: страна с временным членством лишена права проводить у себя международные старты под эгидой Международного союза. То есть ни Кубок мира, ни Кубок IBU, ни молодёжные соревнования не могут пройти в России. Что уж говорить о чемпионате мира и Европы. Вот тут большой вопрос: даже в случае успешного восстановления, например, в следующем году, на какой сезон мы можем претендовать? IBU за несколько лет распределяет этапы Кубка мира (чередуя, в частности, США c Канадой и, например, тесты олимпийских трасс, как в этом году). Это значит, что мы сможем, при самых оптимистичных прогнозах, быть примерно в году 2023 или 2024-м. С учётом того что Кубок мира Россия принимала в 2018-м, мировых стартов у нашей страны не будет уже около шести лет.

А на ближайшем конгрессе IBU выберут места проведения чемпионатов мира 2024 и 2025 годов. В 2026-м не планируется мирового первенства из-за Олимпиады. Получается, что ближайший «свободный» год – только 2027-й… Россия же принимала чемпионат мира последний раз в 2011-м.

Наша сторона работает над выполнением «дорожной карты», и пусть по-прежнему остаётся долг перед IBU, но СБР подчёркивал, что готов найти возможные пути решения этого вопроса, если Международный союз биатлонистов тоже пойдёт навстречу. Но пока, как видим, этого не происходит.

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