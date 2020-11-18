Сборная России по биатлону определилась с составами на первые этапы Кубка мира

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Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составами, которые будут представлять нашу команду на первых этапах Кубка мира. Об этом заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Стоит отметить, что в составе женской национальной сборной будут выступать сразу три свердловские спортсменки: Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Тамара Воронина. Интересно, что последние две тренируются под руководством Михаила Шашилова - новоиспечённого наставника женской сборной России. Также в состав женской команды вошли Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Анастасия Гореева и Лариса Куклина. Отметим, что Екатерина Юрлова-Перхт пропустит предстоящий сезон из-за беременности.

— Наш состав будет достаточно ровный. В женской команде нет явных лидеров. Гореева ещё может выступать в юниорах, но тренерский штаб решил включить её в состав вместо Екатерины Юрловой-Перхт. Мы считаем, что это правильное решение, чтобы наши спортсменки набирали международный опыт, - сказал Виктор Майгуров в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

В составе мужской сборной также не обошлось без молодых спортсменов. Так, наряду с такими опытными спортсменами как Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Антон Бабиков на Кубке мира выступят Семён Сучилов, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко.

- У мужчин у нас есть признанные лидеры — Логинов и Елисеев. Они вошли в топ-30 по итогам прошлого сезона. Все имена известные. Запасным будет Василий Томшин (уроженец Серова. - Прим. "ОГ"). Понимаем, что время непростое, возможны замены, мы в любой момент будем готовы их сделать, - добавил Виктор Майгуров.

Напомним, что новый биатлонный сезон стартует 28 ноября в финском Контиолахти. Через неделю там же пройдёт и второй этап Кубка мира. Как ранее писала "Областная газета", IBU решил оптимизировать календарь Кубка мира из-за непростой ситуации с коронавирусом во всём мире. Так, были отменены этапы Кубка мира в шведском Эстерсунде и французском Анси, их примут Контиолахти и Хохфильцен (в этих городах пройдут по два этапа подряд).