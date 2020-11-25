Темы дня

Спорт / Биатлон
25 ноября 2020, 13:29

Антон Шипулин выставил на аукцион лыжи с Олимпиады

Антон Шипулин

Антон Шипулин выставил на торги свои лыжи с автографом. Фото: Владимир Мартьянов.

Бывший биатлонист, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин выставил на торги свои лыжи Fisher с автографом. Лот уйдёт с молотка на аукционе Екатерининской ассамблеи.

Как отмечается в сообщении Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, на лыжах, которые будут представлены на торгах, спортсмен выступал на Олимпиаде в Сочи. На этих Играх Антон Шипулин в составе эстафетной четвёрки выиграл золото. Правда, теперь он может лишиться этой награды из-за признания другого члена команды Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом ранее подробно рассказывала «Областная газета».

Добавим, также в числе лотов аукциона фигурирует VIP-ложа на шесть матчей футбольного клуба «Урал» в рамках Чемпионата России.

Благотворительный вечер десятой по счёту Екатерининской ассамблеи состоится 4 декабря. Собранные средства будут направлены на нужды Верхнепышминской школы-интерната для детей с нарушениями зрения.

Напомним, в прошлом году на аукционе за 35 млн рублей был продан стол, изготовленный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым из старинных досок.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.11.2020, 13:34 / Спорт
В Екатеринбург приехала оценочная делегация «СпортАккорд»
25.11.2020, 13:29 / Спорт
Антон Шипулин выставил на аукцион лыжи с Олимпиады
25.11.2020, 12:54 / Общество
На Среднем Урале скончались ещё 10 пациентов с COVID-19
25.11.2020, 12:50 / Общество
В России второй день подряд снижается суточная заболеваемость COVID-19
25.11.2020, 12:42 / Общество
С начала пандемии коронавирусом заболели более 44 тысяч свердловчан