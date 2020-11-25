Антон Шипулин выставил на аукцион лыжи с Олимпиады

Антон Шипулин выставил на торги свои лыжи с автографом. Фото: Владимир Мартьянов.

Бывший биатлонист, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин выставил на торги свои лыжи Fisher с автографом. Лот уйдёт с молотка на аукционе Екатерининской ассамблеи.

Как отмечается в сообщении Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, на лыжах, которые будут представлены на торгах, спортсмен выступал на Олимпиаде в Сочи. На этих Играх Антон Шипулин в составе эстафетной четвёрки выиграл золото. Правда, теперь он может лишиться этой награды из-за признания другого члена команды Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом ранее подробно рассказывала «Областная газета».

Добавим, также в числе лотов аукциона фигурирует VIP-ложа на шесть матчей футбольного клуба «Урал» в рамках Чемпионата России.

Благотворительный вечер десятой по счёту Екатерининской ассамблеи состоится 4 декабря. Собранные средства будут направлены на нужды Верхнепышминской школы-интерната для детей с нарушениями зрения.

Напомним, в прошлом году на аукционе за 35 млн рублей был продан стол, изготовленный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым из старинных досок.