Мировой биатлон: сезон неизвестности

Фото: Андрей Иванов/Союз биатлонистов России

В финском Контиолахти стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону. Ему выпало быть, пожалуй, самым необычным за всю историю. Нас ждут сдвоенные этапы, полное отсутствие юниорских стартов, заболевшие и пропускающие гонки биатлонисты. В минувшие выходные состоялись первые гонки, сразу подарившие нам необычные результаты. Сборная России подошла к сезону с переменами. Чего ожидать болельщикам?

Ожидания сейчас одни

С ожиданиями в этом сезоне всё сложно. Дело, понятно, не в самих спортивных результатах – об этом чуть позже, – дело в принципе в сложившейся ситуации. То есть главные ожидания от предстоящего сезона – сам факт его успешного проведения и завершения. Прошедший, напомним, из-за вспышки коронавируса пришлось закрывать раньше финального этапа.

Ещё перед стартом первых гонок Международный союз биатлонистов (IBU) долго рассматривал формат проведения. Риски сейчас велики. В итоге пошли на максимально возможное сокращение перемещений спортсменов и Кубок мира решили провести только в Европе. Тест олимпийской трассы в Китае пришлось отложить до лучших времён. Также этапов лишились шведский Эстерсунд, французский Анси и немецкий Рупольдинг. Оставшиеся страны будут принимать сразу по два этапа. Кроме одиночных в Антхольце (заключительный старт перед ЧМ-2021), а также финального в норвежском Холменколлене. Чемпионат мира запланирован в Словении (Поклюка, c 10 по 21 февраля).

При этом уже точно отменены до конца сезона соревнования юниорского Кубка (в том числе открытый чемпионат Европы). Кубок IBU – второй по силе старт у биатлонистов – начнётся в лучшем случае только с января 2021 года.

В IBU каждый раз оговариваются, что держат руку на пульсе и в случае форс-мажора будут немедленно реагировать. Так что, если Кубок мира удастся провести в запланированном формате, это уже будет огромная удача для всех.

Кто диктует правила?

И здесь же можно говорить о том, что из-за пандемии коронавируса пострадают и зрелищность нового сезона, и показанные результаты. Первый этап показал – защититься от нового вируса, даже соблюдая строжайшие правила, невероятно трудно. Так, перед стартом гонок положительные тесты обнаружились у представителей сборных Латвии, Молдовы, Франции, Румынии и России. И это несмотря на огромное количество ограничений, предписанных командам. Причём у некоторых тесты были отрицательным перед въездом в Финляндию и оказались положительными при повторном взятии.

Сборная России оказалась в крайне неудобном положении: положительный тест был у биатлониста Антона Бабикова (а также у двух врачей и массажиста сборной). По правилам, действующим в Финляндии, вся команда должна была уйти на карантин. А это значит не выступить в гонках, потерять очки, набранную форму и время.

Вообще, интересно, как в каждом виде спорта действуют в такой ситуации. Помните, как ещё недавно в футболе отстраняли всю команду, теперь же людям с отрицательными тестами можно выступать. IBU решил придерживаться похожего регламента и изолировал заболевших. Но в таком варианте под карантин попал Евгений Гараничев, живущий в одной комнате в Бабиковым. Позднее выяснилось, что положительные тесты ещё и у старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова, и у тренера женской команды Николая Загурского (они также делят один номер). Специалисты ушли на карантин.

А ведь прошёл только один этап! И тот состоял из четырёх гонок. Что будет дальше – сложно даже представить, но уже сейчас понятно, что вирус легко может вмешаться в медальные споры и, вероятно, розыгрыш главных наград сезона – Хрустальных глобусов. Заразись кто-то из лидеров, пропусти один этап, и кубковые расклады мгновенно могут поменяться.

Ждём результата

Болельщики, думаю, прекрасно понимают сложившуюся ситуацию. Однако от тех, кто всё-таки вышел на трассу, ждут результата. Сборная России заканчивала сезон не на мажорной ноте. За весь прошедший розыгрыш у нас семь медалей – одно золото, два серебра и четыре бронзы.

В прошлом же году был установлен и антирекорд – 28 гонок подряд без медалей. Ужасную череду тогда прервал Александр Логинов, выигравший спринт на чемпионате мира. Логинов принёс первую для сборной России личную золотую награду ЧМ аж с 2008 года.

Именно с Логиновым по-прежнему связаны главные надежды в мужском биатлоне. 28-летний спортсмен в прошлом и позапрошлом сезонах уверенно доказывал свою состоятельность, демонстрировал скорость и завоёвывал медали. Александр – бесспорный лидер команды, которым когда-то был Антон Шипулин. В первой гонке сезона Логинов замкнул десятку, во второй стал 12-м. Посмотрим, что будет дальше. Сезон только стартовал. На трассе также мы увидим Матвея Елисеева, Петра Пащенко, Эдуарда Латыпова и Семёна Сучилова. Матвей вполне способен заезжать на подиум – мы это видели в прошлом сезоне. Будем надеяться, что подтянутся остальные.

У мужской команды новый тренер – Юрий Каминский, ранее работавший с лыжниками и даже подготовивший олимпийского чемпиона. Довольно интересная кандидатура, за чьей работой будет любопытно наблюдать. Главное, чтобы в его наработки не вмешался коронавирус.

У женской команды также новый тренер – свердловчанин Михаил Шашилов. Он, напомним, подготовил чемпионку Европы Ирину Милешину, призёра Олимпийских игр 1992 года Елену Мельникову. С 10-летнего возраста он «вёл» Светлану Миронову. Также среди его учеников Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко.

В женской сборной ситуация сложнее. Лидер команды – Екатерина Юрлова-Перхт – пропустит сезон из-за беременности. Вопрос возвращения 35-летней чемпионки мира в большой биатлон спустя год – весьма туманный.

В её отсутствие за медали будут бороться Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Тамара Воронина (все три – свердловские спортсменки), Анастасия Гореева, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Евгения Павлова. Никто, кроме Мироновой, в личных гонках на подиум Кубка мира пока не заезжал…

Кроме того, из-за отсутствия Кубка IBU не очень понятно, как проводить ротацию состава. Если раньше из ближайшего резерва могли «подтянуть» того или иного спортсмена, то теперь замен не предусмотрено. Их, конечно, можно сделать, например, после Нового года, но биатлонисты соревнуются на российских стартах, где, увы, совсем не такая конкуренция.

В общем, нам предстоит особый сезон, буквально полный неизвестности. И дело не только в коронавирусе. В мировом биатлоне меняется лидер – завершил карьеру великий Мартен Фуркад, выигравший, казалось бы, всё что только можно. «Подвинувший» его в последний сезон Йоханнес Бё готов бороться за новые вершины. Он, кстати, уже выиграл одну гонку, а в одной – сенсационно уступил 23-летнему (и ещё широко не известному) норвежцу Стурлу Холм Легрейду, который даже в топ-3 никогда не заезжал.

Ближайшие гонки состоятся 3 декабря, там же, в Контиолахти. Будут разыграны медали в спринте у мужчин и женщин. 5 декабря состоятся гонка преследования у мужчин и женская эстафета. Полное расписание – на oblgazeta.ru

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