Российские биатлонисты опять без медалей. И с новыми антирекордами

В Финляндии завершился второй этап Кубка мира по биатлону. Фото: Пресс-служба IBU

В Финляндии завершился второй этап Кубка мира по биатлону. Сборные России (и мужская, и женская) выступили крайне плохо, пока наши спортсмены без медалей, и, кажется, это надолго.

Провал в личных гонках

В личных гонках российские биатлонисты неконкурентоспособны. У мужчин главные надежды на медали связаны с Александром Логиновым, но пока лидер нашей национальной команды не в идеальной форме. Страдает стрельба (3 промаха в спринте, 4 – в гонке преследования), ногами же Александр работает неплохо и при чистой стрельбе может рассчитывать на высокие места.

Чего не скажешь про остальных членов сборной России. Матвей Елисеев в спринтерской гонке финишировал на одну позицию выше, чем Логинов (33 место), но при этом обе стрельбы он прошёл на ноль. То есть ходом Елисеев проиграл полторы минуты лидерам. Интересно, что падение скорости у Матвея случилось на последнем участке гонки, уже после второй стрельбы. Казалось, что россиянин просто остановился, потому что отставание росло на глазах.

— На самом деле тревожусь из-за того, что произошло. Ответа пока нет. Старался максимально работать с первого круга, но не хватило сил. Казалось, что начал так, как и в прошлой гонке, но, видимо, темп завысил. На стойке лактат накопился, и совсем накрыло. В мышцы как будто добавили свинца в половину веса тела, но старался бежать на уровне, – сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ» сразу после гонки.

Удивительное дело. Профессиональный спортсмен, который за тренировку должен проезжать несколько десятков километров, вдруг устаёт на десяти километрах спринта. Дети-спортсмены должны выдерживать такую дистанцию, чего уж говорить про взрослых, членов национальной команды.

У остальных представителей сборной России дела ещё хуже. Эдуард Латыпов – 46-й в спринте, Антон Бабиков – 55-й, Пётр Пащенко и Семён Сучилов - за пределами 70 лучших…

Не выдерживают нервы

Женская сборная также начала этот сезон не самым лучшим образом. У команды сменился главный тренер – новым наставником стал свердловчанин Михаил Шашилов. И в сборную были вызваны сразу три представительницы нашего региона: Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Тамара Воронина.

Миронова и Казакевич показали на втором этапе хорошую лыжную подготовку. И если от Светланы мы ожидали быстрого хода, то Ирина действительно приятно удивила. Поправить стрельбу – и можно бороться за призы.

А вот Тамара Воронина пока кажется лишней на этом празднике под названием «Кубок мира». Свердловская спортсменка прошла оба огневых рубежа спринтерской гонки чисто, правда, ходом была очень плоха и в итоге заняла 27-е место. Но то, что произошло в гонке преследования, просто не поддаётся никакому объяснению. Девять промахов на первых трёх огневых рубежах – Тамару лидеры гонки обогнали на круг! И, по правилам, Воронина не смогла закончить гонку. Такого стыдного «финиша» российский биатлон не видел. Раньше мы потешались над тем, как российские спортсменки обгоняли на круг соперниц из небиатлонных стран, а теперь сами превращаемся в эту самую небиатлонную страну.

Удивила и Евгения Павлова. Спортсменка финишировала в спринте 44-й с тремя промахами, а затем сорвалась в обычном интервью после гонки в прямом эфире «Матч ТВ».

– Не знаю, что со стрельбой, спросите у Волкова (тренер сборной России). Не понимаю, что происходит. Не могу объяснить, доходит до слёз. Я не понимаю. Мне стало некомфортно в команде, не знаю почему, я продолжаю так же работать. Хочу, чтобы всё наладилось, – сказала Павлова.

В чём конкретно проявляется дискомфорт и о чём вообще шла речь – Павлова не пояснила. А лишь обвинила корреспондента в том, что он на неё давит.

Вообще, странные вещи происходят в последнее время с российскими биатлонистами. Результаты провальные, но отвечать за них спортсмены не хотят. Виноваты все: тренеры, сервис-бригада, массажисты, теперь вот и комментаторы с корреспондентами. Смешно слушать такие рассуждения взрослых спортсменов. Вы приезжаете на Кубок мира, к которому готовились. Один проигрывает на двух километрах больше минуты ходом, вторая девять промахов за три стрельбы совершает, третьей в команде некомфортно (перед этим Павлова на двух рубежах допустила три промаха), четвёртая падает во время спуска с горки, ломает инвентарь и получает травму (речь о Ларисе Куклиной).

За мужскую эстафету не стыдно

На втором этапе помимо личных гонок прошли и первые эстафеты. По большому счёту, причислять сборную России к претендентам на медали было неправильно, но всё же хотелось верить, что в командных гонках наши спортсмены покажут более высокий результат, чем в личных.

У женщин в состав попали Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Павлова и Казакевич выступили на своих этапах более-менее хорошо, отставание от лидеров было в районе минуты, но шансы на медали были. Все эти шансы разрушила Светлана Миронова на третьем этапе. В стрельбе стоя Светлана умудрилась израсходовать все дополнительные патроны и при этом не закрыть две мишени. Два штрафных круга – и сборная России попрощалась с надеждами на награды. Кайшева на последнем этапе «подтянула» сборную на четвёртое место, но отставание от лидеров составило более двух минут.

Мужчины также финишировали четвёртыми. Причём выглядели гораздо стабильнее девушек и вполне могли претендовать на бронзу. Но Александр Логинов использовал все дополнительные патроны на заключительной стрельбе и уступил бронзу немцам. За эту гонку действительно не было стыдно. Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и Александр Логинов показали, что у мужской сборной есть потенциал. Хотя бы в отдельных гонках. Так что, может, и до медалей добежим к концу сезона. Вот счастье-то будет!

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