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Спорт / Биатлон
28 декабря 2020, 15:28

Свердловские биатлонистки вошли в составы команд на Кубок мира и Кубок IBU

Тамара Воронина

Свердловская биатлонистка Тамара Воронина поедет Кубок IBU. Фото: Союз биатлонистов России/biathlonrus.com/media/photo

Союз биатлонистов России опубликовал составы женских команд, которые будут готовиться к январским этапам Кубка мира и Кубка IBU. В список вошли и представительницы Свердловской области.

Составы женских сборных окончательно определились по итогам гонок чемпионата и Кубка России (завершились 27 декабря в Чайковском). Таким образом, команду, которая выступит на Кубке мира, пополнили Лариса Куклина, Наталья Гербулова и Екатерина Носкова.

Ранее в состав основной сборной попали свердловчанки Ирина Казакевич и Светлана Миронова (обе – по международному рейтингу).

Также представительницы Свердловской области смогли отобраться и на Кубок IBU (второй по силе старт после Кубка мира). Там, в числе других, выступят уральские биатлонистки Тамара Воронина и Анастасия Шевченко.

Пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в немецком Оберхофе (с 4 по 17 января 2021 года). Два первых этапа Кубка IBU запланированы также в Германии, в Арбере, с 11 по 23 января.

Областная газета Свердловской области

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